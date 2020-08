“Esta unidad me parece que tiene que tener una agenda precisa, vinculada al desarrollo de la Nación. Por ejemplo, qué hacemos con la deuda externa, se puede seguir endeudando al país, qué hacemos con la reforma tributaria”, explicó Duarte Frutos en entrevista con Monumental 1080 AM.

Para el ex presidente de la República, si desde el interior del Partido Colorado no discute sobre temas elementales para el desarrollo del país, podrán venir los acreedores y se tendrán que hacer ajustes estructurales que afectarán a los sectores de salud, educación, seguridad, entre otros.

“Si el coloradismo no discute, se va a pensar que es un pacto de impunidad. Si se habla de un pacto de impunidad, hay liberales procesados, colorados procesados y para que ese discurso de la oposición, que es la vieja letanía de la impunidad, puede tener alguna resonancia, entonces hay una unidad que no tiene contenido claro para el desarrollo y que no se discute de forma abierta a la sociedad”, agregó.

El titular de Yacyretá mencionó que desconocía los acuerdos “de la unidad”, pero celebró la reunión de los líderes Mario Abdo y Horacio Cartes. No obstante, consideró que se debe cabalgar sobre una agenda objetiva desde el Partido Colorado.

Consultado acerca de la especie de secretismo con que se maneja la Operación Cicatriz, Nicanor indicó que percibe un problema de comunicación y es por ello que se desconocen las acciones.

“Tal vez el problema es la comunicación, el problema de articular un relato y comentar a la sociedad. Nosotros necesitamos gobernabilidad y estabilidad y no hay inversiones exitosas en un país donde no existan estos puntos”, concluyó.

Operación Cicatriz

Semanas atrás se confirmó el acercamiento entre el presidente Mario Abdo Benítez y el ex presidente Horacio Cartes, tras una reunión entre gobernadores del país. El pacto entre ambos líderes se consolidó tras la reestructuración de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Los referentes de Colorado Añetete, sector liderado por el jefe de Estado, se reposicionaron en la conducción partidaria tras la sesión extra del Partido Colorado días pasados.

Pedro Alliana, titular de la ANR, es ahora secundado por José Alberto Alderete en la vicepresidencia (articulador de la Operación Cicatriz), quien se consolida como ficha de Abdo en la Junta de Gobierno reemplazando a Darío Filártiga (ex secretario de Cartes).

Como vicepresidente segundo se mantiene Luis Alberto Castiglioni (ex canciller) y vicepresidente tercero Javier Zacarías Irún, investigado por enriquecimiento ilícito.

Para el abogado constitucionalista y ex senador colorado Hugo Estigarribia las movidas en la Comisión Ejecutiva de la ANR demuestran que el Partido Colorado está conducido por un nuevo cuatrinomio, pero “de terror”.