“La ANR ahora está en manos de un nuevo cuatrinomio, pero de terror”

El abogado constitucionalista y ex senador colorado Hugo Estigarribia afirmó que las movidas en la Comisión Ejecutiva de la ANR que se concretaron tras la Operación Cicatriz, que propició el pacto entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, demuestran que el Partido Colorado está conducido por un nuevo cuatrinomio, pero “de terror”. Se refirió así a Pedro Alliana (presidente), José Alberto Alderete (vicepresidente primero), Luis Castiglioni (vicepresidente segundo) y Javier Zacarías Irún (vicepresidente tercero). Estigarribia comparó a los citados con el Cuatrinomio de Oro de la era del dictador Alfredo Stroessner, que integraban Sabino Augusto Montanaro, Adán Godoy Jiménez, Eugenio Jacquet y Mario Abdo Benítez (padre).

Para Estigarribia, que la conducción del partido de gobierno esté ahora en manos de estos cuatro dirigentes acusados de traición a la patria y por hechos de corrupción, es una pésima señal que la ANR da a sus afiliados y al pueblo paraguayo. Indicó que los cargos deben ser ocupados por gente honorable y de todos los partidos minoritarios que forman la ANR y no solo por Honor Colorado y Añetete.

“De los cuatro que están (en la directiva), tres son activos colorados y uno (nada menos que el presidente, Alliana) es afiliado al Encuentro Nacional. Dos de ellos (Alderete y Castiglioni) tuvieron que renunciar a sus cargos el año pasado (director de Itaipú y canciller, respectivamente) por la firma del acta secreta con presunta traición a los intereses a la patria (que casi llevó a juicio político a Abdo Benítez), y el vicepresidente tercero (Zacarías Irún) tiene no sé cuántos procesos ante el Ministerio Público, es una vergüenza”, dijo Estigarribia.

Indicó que no se explica cómo “un partido nacionalista que quiere la confianza de la gente pone en su conducción a personas con presunta vinculación en un hecho de traición a la patria no aclarado hasta ahora y a otro con sendos procesos por corrupción”. “Ellos (Alderete y Castiglioni) renuncian a sus cargos en el Gobierno por su incapacidad de justificar su participación en los hechos, pero el sector político que maneja el Gobierno le premia mandándolos a conducir el partido”, dijo. La inclusión de Alderete en la principal conducción partidaria fue el reposicionamiento que se dio tras el pacto HC-Marito mediante la Operación Cicatriz, cuyo principal articulador fue justamente el ex director de Itaipú. Alderete se consolida así como ficha principal de Abdo en la Junta de Gobierno, que desde hace años está en poder de Cartes.

“Yo no sé qué pretende el Partido Colorado transmitir a sus afiliados, a sus adherentes y a sus eventuales votantes. Tenés que ser presuntamente traidor a los intereses de la Patria, salir de cargos nacionales y ser buscado por la Justicia para acceder a cargos en la conducción partidaria. Es una pésima señal que el Partido da”, subrayó Estigarribia.

Indicó que “este cuatrinomio debilita aún más la imagen bastante deteriorada de la dirigencia muy comprometida con la corrupción, la mediocridad y la deshonestidad”.