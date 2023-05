OEA asegura que no hay razón para dudar de las elecciones

En su informe emitido este martes, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró que no encontró "incidentes graves, interrupciones en el procesamiento de información electoral sensible, ni graves deficiencias en la cadena de custodia de material electoral". Es por ello que los miembros de la misma afirmaron que "no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral".