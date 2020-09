"Notamos carencia en la parte educativa, no hay infraestructura, no hay acompañamiento, no llegan los almuerzos escolares, jamás tuvimos almuerzo o merienda escolar, no hay rubros. Hay comunidades que están pasando una especie de desnutrición, nosotros estamos preparando kits para llevarles a ellos, no el Gobierno", expresó en conversación con los medios de comunicación.

Al ser consultado si la ausencia del Estado y la pobreza extrema pueden ser un caldo de cultivo para la delincuencia por parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sostuvo que sí y que se sirven de eso para realizar hechos delictivos, como una contestación a lo que el Gobierno no está haciendo.

Manifestó que están muy influenciados por la realidad política porque se llevan los bienes solamente a ciertos sectores que responden a sus opciones políticas y otras zonas que no tienen intereses electorales quedan totalmente marginadas.

Contó que ha propuesto en varias ocasiones que se creen más fuentes de trabajo en la zona, para que mejore la población y se posibilite elevar el nivel educativo de los jóvenes; darles mayores oportunidades, atender la salud de todos, facilitarles caminos, accesos para todo tiempo.

"Sabemos que hay dinero, hay posibilidades, pero nunca llegan, sobre todo para esta zona, tristemente, eso es lo que lamentamos", expresó.

Celebración religiosa

En horas de la tarde de este lunes se realizó una misa en la Catedral de Concepción en donde el obispo Miguel Ángel Cabello, en su homilía, pidió la paz en la zona Norte del país, informó el periodista de Última Hora Justiniano Riveros.

Reiteró que faltan alimentación, trabajo, educación, salud y que muchas personas han nacido, crecido y fallecieron en la zona sin ser paraguayos porque no tienen documentos y no cuentan como paraguayos, lo que significa la precariedad de las instituciones, que se debe cambiar.

El religioso explicó que toda la población paraguaya siente un inmenso dolor por el secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis, el suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo y el ganadero Félix Urbieta.

"Golpea mucho esta situación, porque ya hace bastante tiempo estamos sufriendo una especie de estigmatización, todas las cosas negativas que tienen repercusión en el país tienen su origen en esta zona", manifestó.

Expresó que en varias ocasiones dijo que se tiene que procurar resolver también las necesidades básicas de la población necesitada de toda la zona de Concepción.

"Nos preocupan muchísimo los secuestros, tememos que esto continúe y no pare más, es como una represalia a todo lo que sucedió con la muerte de esas dos niñas, entonces ahora tenemos que ir esperando más y más hechos tristes", lamentó.

Señaló que el EPP forma parte de una ideología que ha llegado al Paraguay hace algunas décadas y que ahora crece, produciendo sus frutos que son los secuestros.

Liberación de peón indígena

Adelio Mendoza, peón de la estancia Tranquerita, quien fue secuestrado el miércoles pasado en compañía de su patrón, el ex vicepresidente Óscar Denis, fue liberado en horas de la mañana de este lunes.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, confirmó su liberación a Telefuturo y dijo que en estos momentos está siendo contenido por las autoridades.

Indicó que ya hay intervención del Ministerio Público y que el nativo alguna información traerá del político que aún sigue en cautiverio.