“No a las terapias, vacunate por tus padres, por tus nietos, por tu futuro, vacunate, Paraguay”, manifestó el ministro, en el marco del inicio de la vacunación en los colegios.

De igual manera, señaló que el objetivo de la institución es “vacunar, vacunar y vacunar y así lo haremos”.

Lea más: Desde este lunes, las vacunas llegan a las aulas de instituciones educativas

Asimismo, sostuvo que las vacunas salvan vidas y que la cartera sanitaria tiene la experiencia de realizar vacunaciones en todo el país, incluso en lugares inhóspitos.

“Si la gente no viene, nosotros iremos en la búsqueda de ellos, iremos a sus casas, escuelas, lugares de trabajo, derribaremos las excusas de 'no tengo tiempo', 'no tengo quien me lleve'”, remarcó.

Sobre el inicio de vacunación en los colegios, indicó que como autoridades de turno deben garantizar la salud y la educación de los adolescentes que se encuentran formándose.

Entérese más: Esperan llegar a docentes con vacunación en aulas

“Es así que hoy nos embarcamos en la ejecución de acciones que nos permitan llegar al objetivo de darle bienestar a los alumnos, mediante la vacunación que los protegerá contra el Covid-19”, aseguró.

También dijo que se inició una campaña intensiva que pretenden cumplirla a cabalidad para que los estudiantes puedan ir de vacaciones con la seguridad de la protección de la vacuna.

Finalmente, el ministro pidió a los jóvenes que acudan posteriormente en la fecha que les indica su carnet de vacunación para recibir las segundas dosis, ante el cierre del año lectivo, además de pedirles que también insten a sus familiares a inmunizarse.

Clases presenciales en el 2022

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, resaltó la jornada de vacunación y que se de en los colegios antes del término de las clases, con el objetivo de que los estudiantes puedan ir de vacaciones inmunizados y seguros.

“Sabemos que es dentro del aula donde nuestros jóvenes crecen y aprenden, y no solamente aprenden matemáticas, comunicaciones, aprenden a relacionarse, a crecer, es donde son felices, en este espacio seguro es donde queremos que crezcan y vamos a hacer todo el esfuerzo para poder volver seguros”, afirmó.

Entre otras cosas, sostuvo que se está haciendo el mayor esfuerzo para vacunar a los estudiantes y que se pueda regresar en el 2022 de la mejor manera, también con mejor infraestructura, más tecnologías y clases 100% presenciales.