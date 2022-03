"Nos dijeron que ella era una paciente siquiátrica", relata madre de cadete torturada

Marcela López, mamá de una ex cadete de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López ( Academil ), relató a Monumental 1080 AM los momentos de tortura y sufrimiento que pasaron su hija y la familia hasta que decidieron que ya no regresaría al instituto militar. Desmienten que la joven se haya retirado por no adaptarse al régimen de entrenamiento.

"Cuando mi hija tuvo el primer inconveniente, que fue el 19 de febrero, ella llegó al hospital en estado inconsciente. Me llamaron recién a las 09.00 del sábado y ella había entrado al Hospital Militar Central a la medianoche con un cuadro que hasta ahora no sabemos de la veracidad del estado de ella, porque nosotros llegamos a salir sin un informe médico. No tuvimos ni un parte médico. No tuvimos ni una sola declaración de alguien de qué estaba pasando con ella", comentó.

"Ella volvió a ir con la esperanza, con la seguridad que ellos le manifestaron que iba a tener, y de vuelta la tuvimos en un hospital, y fue cuando decidimos que ella ya no iba a volver, porque dijimos que la próxima ya sería de la morgue de un hospital que la íbamos a estar retirando", lamentó.

Nota relacionada: Familiar relata los maltratos que sufrió uno de los cadetes torturados en Academil

Se informó al comandante

Según la madre de la joven que se encontraba cursando el tercer año de la carrera, en aquella ocasión su hija le contó al comandante: "Recibí una agresión por parte de una cadete antigua, fulana de tal".

La madre comentó que la hija estuvo con colitis días previos al evento, pero que igual intentó seguir con las órdenes de sus superiores. "Igual yo tenía que seguir con las instrucciones, yo traté de seguir, nunca le dije que no", había señalado la cadete, y fue en una de las actividades –agrega– que se sintió mal y fue ahí cuando recibió un golpe en la cabeza de parte de la cadete más antigua. "Ella cae contra el compartimiento del baño y cae inconsciente", indicó López.

Dijo que a raíz del impacto le dieron un reposo domiciliario, por parte de la siquiatra del Hospital Militar, pero que desde la Academia les dijeron que "no existe un reposo domiciliario porque 'la Academia es su casa'".

Fue en esa ocasión que los padres y la cadete llegaron hasta el comandante César Caballero y allí los familiares escucharon el duro testimonio de la joven. "Ahí nosotros (los padres) nos enteramos de lo que le estaba pasando, porque fue ella misma quien le mencionó al comandante de la Academil, César Caballero, lo que le hacían", explicó.

La denunciante señaló que el comandante tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, ya que la víctima le informó al respecto.

También puede leer: Militares señalan que cadete cayó de un árbol de eucalipto porque quería tomar té

Se negaron a dar informes

Marcela López afirmó que recién en ese momento se atreven a dar su versión luego de escuchar las declaraciones del comandante Caballero en las que afirmaba que su hija renunció por "no adaptarse al régimen militar". No obstante, "la gran causa es por toda la presión y las amenazas que estaba recibiendo", aclaró.

Recordó que tras la primera agresión sufrida por la hija, la joven no reconoció a sus familiares. "Ella no me conocía, no le conocía a su papá", afirmó la mujer. "Del Hospital Militar la tuvimos que llevar al neurosiquiátrico (por indicación médica). Después fue que ella tuvo que volver con ese reposo domiciliario a la Academil", relató.

Sin embargo, López señala que al cabo de dos o tres días, la joven volvió a ingresar al Hospital Militar, el lunes 28 de febrero, pero aclara que desconocen con precisión el motivo de aquella internación.

Efectivamente, de aquella segunda ocasión mencionó que no tienen la certeza de que la volvieron a golpear y que cuando la llamaron a informar del ingreso, le dijeron que "ingresó con el mismo problema", salvo que esta vez sí los reconoció.

La madre sostuvo que en todo momento desde el Hospital Militar trataron a su hija como una paciente siquiátrica y se negaron a dar informes.

"Esa vez hice un escándalo, atropellé la enfermería, porque nuevamente nos salieron con que ella era una paciente de siquiatría, que su problema no era clínico, sino que era mental", señaló.

Le puede interesar: Cadete militar está internado por tortura, denuncia defensor del Pueblo

Entretanto, alegó que la directora del Hospital Militar, Gloria Franco, le manifestó que es la Academia la que debe exigir los informes médicos y no los padres, ya que la estudiante ya es mayor de edad.

Marcela recordó que en aquella ocasión la hija, apenas verla, le dijo: "Mami, ya no quiero volver, por favor ya no quiero volver", pero sin más explicaciones. Por ello, una vez culminado su reposo, el pasado 17 de marzo, presentó su renuncia firmando un documento de constancia de renuncia voluntaria.

La madre de la joven informó que su hija sigue con secuelas de las agresiones que recibió. "Ella no está bien, está con un cuadro depresivo", lamentó.

Al igual que la estudiante de tercer año de la Academil, otros dos casos de tortura están siendo investigados por la Defensoría del Pueblo. El último caso es del cadete Alcides Mancuello, de 21 años, quien se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Sin embargo, las autoridades castrenses alegan que se trató de un accidente; que cayó de un árbol de eucalipto.