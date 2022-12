No Se Habla de Bruno, video más popular del año en YouTube de EEUU

We Don't Talk About Bruno (No se habla de Bruno, en español) , producido por el compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, consiguió superar la cifra de los 500 millones de visitas en YouTube en tan solo once meses.

Los buenos registros de We Don't Talk About Bruno (No se habla de Bruno, en español) en YouTube prolongan el éxito relacionado con el filme Encanto (Disney), basado en la cultura colombiana y que consiguió alzarse con el premio a Mejor película de animación y ser finalista en otras dos categorías más en los últimos Oscar.

El resto de videos situados entre los diez más populares de YouTube en 2022 también tienen carácter musical y cuatro de ellos cuentan con su letra escrita en español.

We Don't Talk About Bruno (From "Encanto")

La lista incluye dos canciones de Bad Bunny, Titi me preguntó y Me porto bonito, situadas en el cuarto y sexto lugar respectivamente, así como el tema Mamiii, de Karol G y Becky G (séptimo), y Provenza, también de Karol G (noveno clasificado).

Además, si se tiene en cuenta la ascendencia cubana de la actriz y cantante Jessica Darrow, cuya canción Surface Pressure se erigió como el tercer video más de reproducido en 2022, 6 de las 10 canciones más escuchadas este año en YouTube en Estados Unidos son interpretadas por artistas latinos.

“A través de las listas de tendencias de este año, hemos visto cómo Estados Unidos ha vibrado con la música de la superestrella puertorriqueña Bad Bunny”, afirma de forma escueta el comunicado de YouTube en el que se sintetiza cómo se desarrolló el último año en la plataforma.

El top 10 de videos populares en YouTube Estados Unidos lo completan Super Gremlin, de Kodak Black, en el segundo puesto; Wait for U, de Future en colaboración Drake y Tems (quinto); Enemy, interpretado por Imagine Dragons y JID, ubicado en el octavo lugar; y cerrando la lista se encuentra In a Minute, de Lil Baby.

Estas estadísticas tienen en cuenta los videos con mayor crecimiento en número de visitas desde Estados Unidos en el último año y, en el caso de los videoclips, consideran tanto el oficial como los publicados con la letra, versiones o incluso reacciones al mismo por parte de otros creadores de contenido.