"No sé de dónde saqué fuerzas", relata mujer al salvarse de presunto rapto

La víctima pidió auxilio a los gritos, forcejeó con los delincuentes y de esta manera evitó ser llevada. El momento fue grabado por transeúntes que circulaban en la zona durante ese momento.

"Ahora estoy bien, lastimosamente, tratando de asimilar todo lo que ocurrió, que fue en segundos", sostuvo la joven en una comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Contó que desde tempranas horas estuvo realizando un recorrido por diferentes ciudades para entregar pedidos de un negocio que tiene.

"Yo vine a entregar un último pedido hacia IPS (Instituto de Previsión Social), me bajo a entregar, dejé en portería y cuando vuelvo como para subir a mi vehículo, no pude cerrar la puerta", mencionó.

Continuó su relato diciendo que en ese momento se percató de que dos hombres estaban atajando las puertas, uno de cada lado. Uno de ellos, un sujeto robusto y alto, le apuntó con un arma y le tironeó del cabello y del brazo obligándola a entrar en otro rodado, en el que llegaron los delincuentes.

"Desde el momento que abrieron la puerta del vehículo y me agarraron del pelo, no me dijeron nada, comencé a pedir auxilio, a gritar lo más que podía, ¡auxilio...auxilio!, y me estiraron del vehículo a rastras y yo seguía gritando, en ningún momento dejé de gritar", enfatizó.

Gritos alertaron a otras personas

Según su testimonio, sus gritos alertaron a vecinos de la zona, transeúntes y conductores que pasaban por el lugar. "Los vehículos empezaron a bocinar, la gente que vive donde fui a entregar mis cosas también gritaba, fue un tumulto gigante y yo estaba ahí en el medio, totalmente, desorientada", comentó.

Acotó que no se llevaron ninguna de sus pertenencias, tampoco el dinero de la recaudación del día, ni su vehículo. "Juro por Dios que no sé de dónde saqué fuerzas para frenarme, para atajarme de la carrocería de mi vehículo, y hacer todo eso", siguió contando la víctima.

En una entrevista con NPY, Clemotte aseguró que no sabe si fue algo personal o un modus operandi de los malvivientes con fines de robo y expresó que sintió mucho pánico de que lograran llevarla y que su familia no la encontrara o la hallaran sin vida.

"Cuando estas personas se dieron a la fuga me quedé temblando, en shock", describió.

Si bien no fueron efectuados disparos, la mujer sufrió golpes en la cara y en el cuello cuando intentó defenderse de los delincuentes, de los que no se manejan mayores datos.

Agentes de Criminalística de la Policía Nacional intervinieron en el caso y luego el personal del Departamento de Antisecuestro.