“Sobre el juicio político, hay que hacer lo que se hace en todos los países civilizados del mundo, juicio quiere decir una acusación, una defensa y una resolución fundada de acuerdo a la ley, y acá se cagaron en eso, se dijo, como es algo político, no importan el derecho a la defensa ni las pruebas, no importa nada, ya están los votos y vamos, entonces no fue un juicio, fue un linchamiento”, manifestó a Monumental 1080 AM el abogado Adolfo Ferreiro, quien intervino en aquella oportunidad como defensor de Bonifacio Ríos Ávalos.