Se trata de Ángel Da Silva Gamarra, de 32 años, quien narró brevemente el momento desesperante que le tocó vivir mientras continúa su recuperación en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

"Me agarré fuerte de la cuerda, me bajé despacio unos metros y después ya no aguanté más y salté. Fue desesperante lo que me pasó, no quiero ni recordar", expresó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Da Silva Gamarra estaba junto a otro compañero sobre un andamio realizando tareas de limpieza en un edificio de gran altura en Asunción. La otra persona logró quedarse en la estructura.

El trabajador sostuvo que se encuentra mucho mejor y que un día después del incidente fue intervenido.

"Mientras dure mi recuperación no voy a poder caminar, voy a necesitar una silla de ruedas o muletas".



Dice Ángel Da Silva, el joven que cayó de un andamio tras un ventarrón el pasado jueves en Asunción.

“Estoy mucho mejor ahora, sigo internado y el viernes me operaron. La lesión que tengo es en el pie. Los médicos aún no me dijeron qué día tendría el alta médica”, prosiguió.

Da Silva Gamarra manifestó que trabaja para una empresa y que la misma se comprometió en ayudarlo. El hombre explicó que hasta lograr su recuperación va a necesitar una silla de ruedas o muletas.

La Fiscalía indaga las circunstancias del hecho que quedó registrado por varios transeúntes y fue viralizado en las redes sociales.