Nicanor Duarte aseguró, en comunicación con radio Monumental 1080 AM, que esta no es una decisión que fue tomada exclusivamente por los colorados. Aseguró que “los liberales y la Iglesia ya mandaron en el país”.

El titular de la EBY señaló los cuestionamientos como argumentos políticos que no concuerdan con el aspecto jurídico. Aseguró que en las binacionales existen controles internos, auditorías internacionales y se publican los trabajos realizados.

También se mostró a favor del veto del Ejecutivo y aseguró que esto se basó en argumentos legales que no pueden ser refutados.

Relacionado: Kattya González dice que el Ejecutivo miente con veto a ley sobre gastos de binacionales

“El veto es correcto porque el Tratado está por encima de una ley y no se pueden cambiar las reglas de juego por una ley nacional. Mañana, Brasil puede, por una ley, cambiar la tarifa o la fecha de pago”, dijo.

Por otro lado, Duarte Frutos reconoció que los gastos socioambientales no figuran en el tratado de las binacionales, pero indicó que existe una responsabilidad social y medioambiental que con el gobierno de Luiz Inácio da Silva se firmó una nota reversal “para el desarrollo de políticas para mejorar las condiciones de vida y el fortalecimiento de la identidad cultural”.

“Mientras tengamos este tratado, mientras no tengamos una norma jurídica, seguiremos repitiendo esto que ya parece un disco rayado”, dijo.

Alternativa propuesta por el Ejecutivo

Tras el veto del Ejecutivo a la propuesta de incluir los gastos socioambientales de las binacionales al PGN, el Gobierno propuso una alternativa de transferencias de los recursos mediante un acuerdo con instituciones del Estado, para que estos puedan ser controlados por Contraloría y programados por Hacienda.

Relacionado: Aseguran que quieren Itaipú para caja chica de colorados

Al respecto, Nicanor Duarte Frutos criticó este mecanismo y aseguró que se debería analizar si esto es viable. Indicó que esto podría hacer que el dinero no se use y sea devuelto a la binacional, es decir, a la Argentina.

“Eso ya se hizo con Lugo en el 2010. Se les había antojado dos años después de subir. Salía un decreto que posibilitaba el convenio con instituciones públicas para ejecutar obras, por medio de donaciones. Ese mismo procedimiento hoy podemos hacer, pero el problema es que vamos a transferir por convenio, pero esto dependería de una ampliación presupuestaria”, dijo.

Nicanor aseguró que esto puede mandar a “las calendas griegas” el dinero por los trámites burocráticos, lo que a su vez haría que con el paso del tiempo las obras no se ejecuten y los recursos deban ser devueltos a la Argentina.

Vinculado: Ejecutivo veta ley y gastos sociales de binacionales no pasarán al PGN

“Todavía no tengo el decreto reglamentario, no estoy en contra ni a favor, pero hago una transcripción del orden jurídico. Si hay un decreto que habla de que no haya necesidad de ampliación presupuestaria, me parece correcto. Pero se debe ver si es viable y posible”, aseguró.

Nicanor Duarte Frutos afirmó que las entidades binacionales no son un organismo del Estado. “La Entidad no es del Estado, es una institución binacional cuyo presupuesto no viene de la recaudación de impuestos”, aseguró.

Tras el veto del Poder Ejecutivo, la propuesta de normativa que busca transparentar los gastos socioambientales de la EBY se devuelve al Congreso Nacional para evaluar si se acepta o rechaza la objeción. En caso de una ratificación, la normativa pasa a ser promulgada.