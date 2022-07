Nenecho Rodríguez: "Las ofensas las voy a responder siempre"

"En primer lugar quiero aclarar cómo viene (el tema) y dentro de qué contexto se da el mensaje. Resulta ser que yo conozco a esta persona de hace mucho tiempo y siempre fue una persona altanera, que quiere ofender a la gente y yo nunca realmente le seguí el juego", inició diciendo.

"El mensaje que yo hice dice: 'Ahora veo tu mensaje, por qué no me decís en la cara'. Fue él quien me escribió primeramente, me trató de hijo de puta, inútil, me dijo 'renunciá, volvé a la televisión'. Él me volvió a ofender de la nada, en los mensajes anteriores", afirmó.

Rodríguez sostuvo que conoce desde hace tiempo a José Galeano, quien hizo público un chat con el intendente, donde se lee el desafío y las llamadas que le realizó el jefe comunal, quien se encuentra en un curso en Israel.

"Sé que es una persona muy conflictiva, no solamente conmigo tuvo inconveniente, sino con varios. Yo soy una persona muy frontal, yo respondo los mensajes. Algunos me dirán que no es correcto que responda, pero yo respondo, yo doy la cara, no me escondo", señaló.

Argumentó que el desafío para tener una pelea fue en respuesta a los mensajes privados que Galeano le envió y no al video que publicó el hombre en Instagram, cuestionando la gestión de la Intendencia.

"Yo me encuentro con mensajes ofendiéndole a mi familia, a mi madre y yo le digo: 'Ahora estoy viendo el mensaje'. ¿Y él qué hace? Agarra y se victimiza, porque es su forma de ser, borra lo que él pone, queriéndome hacer quedar a mí como si fuera que soy un desequilibrado, que yo le escribí y le ofendí", explicó el intendente.

Agregó que Galeano "todo lo que escribió anuló" y que no es la primera vez que el mismo lo ofende gratuitamente, además de agraviar a su esposa.

"Acá el desequilibrado es él. Yo soy un ser humano y no tengo por qué aguantar. Está bien que me critique la gestión, (lo cual) asumo porque es mi responsabilidad la situación de Asunción, pero a mi vida privada no", comentó.

Manifestó que respeta el derecho de los ciudadanos en criticar la gestión o el estado de las calles de la ciudad, pero que esto no le da derecho a que lo ofendan.

"Estamos tan mal acostumbrados de acusar a la gente, de erigirnos en fiscales y jueces no siendo. Están en su derecho en criticar la gestión o cuestiones que tengan que ver con la ciudad o el estado de las calles, llámese pérdida de agua o falta de iluminación, (lo cual) no hay inconveniente, pero no (acepto ataques) en forma personal, porque si a mí me atacan en forma personal, lo voy a responder en forma personal", aseguró.

Y reiteró: "Ese video (que se viralizó en redes) él (José Galeano) lo hizo el día viernes o sábado, pero a mí lo que me hace responder es los mensajes que él me envía aparte, en privado. Es ahí donde yo le respondo a su mensaje. No estoy ajeno a las críticas, las escucho y las analizo, pero las ofensas las voy a responder siempre. Que no me venga a insultar y luego a hacer(se) la víctima", puntualizó.

"Yo jamás le escribí a él y es un reverendo mentiroso"

Por su parte, José Galeano respondió a la versión del jefe comunal y negó que le haya enviado mensajes previos agraviándolo.

"Me encontré con él personalmente una sola vez y lo único que tengo en contra de esta persona es la mala administración de su gestión y el estado en que está quedando Asunción. Los mensajes que él me envió –para que quede constancia que yo nunca en la vida le escribí por las redes sociales, ni por WhatsApp, Instagram o Facebook– entraron en la bandeja de mensajes de solicitudes para aceptar. Yo entré en la solicitud de mensaje y ahí vi el mensaje de él, que yo no lo había aceptado todavía", aseveró.

"Yo jamás le escribí a él y es un reverendo mentiroso y ese es el personaje que tenemos de intendente. Es un mentiroso que no es capaz de hacerse cargo de sus acciones inmaduras. Con esto está demostrando una tremenda inmadurez y falta de coherencia con sus argumentos estúpidos", continuó.

Insistió que Rodríguez no es una persona apta para el cargo y tiene un "desequilibrio mental". Cuestionó que el intendente se preocupe más por responder mensajes en redes sociales que atender los problemas viales de la ciudad y pierda tiempo respondiendo a quejas en vez de buscar la manera de solucionarlo.

"Yo nunca en la vida opiné sobre su vida privada así como él lo hizo conmigo, sino que simplemente me refería hacia él por tener una mala gestión, una mala administración", subrayó.

Esta no es la primera vez que Nenecho discute con internautas. De hecho, hay una gran cantidad de usuarios de las redes sociales que reportan los ataques del intendente ante las críticas, en horas de la madrugada muchas veces.

Las denuncias por el mal estado de las calles son el pan de cada día en Asunción, incluso hace unas semanas, ciudadanos hartos de calles destrozadas colocaron la fotografía del intendente en el hueco de un asfalto. Como siempre, la respuesta del intendente Óscar Nenecho Rodríguez fue culpar a la Essap de dicha situación.