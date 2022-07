Unos highlights de conversación que @nenechopy me envío por privado a las 4am , pero él no me conoce. Tranqui no me quita el sueño que no me conozcas te diré, sólo quiero saber porque Asunción tiene calles que necesitan de urgente atención y/o asfaltado no la de tu papá pic.twitter.com/ESahPmQwev