Nativos reanudan búsqueda de Óscar Denis en bosques de Concepción

Desde el sábado pasado, un grupo de nativos realizan incursiones en la zona boscosa de la estancia Tranquerita en búsqueda del ex vicepresidente y ganadero Óscar Denis, secuestrado hace 21 días por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Diariamente un grupo de 20 a 30 personas, entre mujeres y hombres, ingresan a los montes a realizar rastrillajes según el estilo que solo los nativos saben hacer. No llevan más armas que flechas, machetes y cuchillos abriéndose caminos entre las malezas del monte. Ayer, lunes, primeramente, rezaron y luego volvieron a ingresar. La salida ya fue a la tarde, aproximadamente a las 16:00, pero lamentablemente sin resultados. “Tienen la esperanza de encontrarlo si es que está por la zona”, señaló la fuente que comentó el trabajo de los nativos. De acuerdo con los datos manejados, la búsqueda es una decisión particular de los nativos, como un agradecimiento al ganadero Óscar Denis; ellos ingresan a buscarlo, paralelamente al trabajo que pudiera realizar la FTC. Los nativos de la zona ya habían entrado al bosque, esa vez con acompañamiento de efectivos de la FTC. En dicha ocasión, Leticia Valiente, esposa de Adelio Mendoza, trabajador secuestrado junto a Denis, había señalado que los miembros de la FTC tenían mucho miedo y que eran perezosos, en la marcha a través del bosque. Luego de dicha incursión se había dado la liberación de Adelio. GOBIERNO SIN RESULTADOS Ni el más mínimo resultado positivo se vislumbra tras la gran parafernalia militar-policial desplegada desde aquel 2 de setiembre, día del enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), que había dejado como saldo dos menores fallecidas. El enfrentamiento se había registrado en horas de la mañana del 2 de setiembre en la estancia Paraíso, de Yby Yaú, Concepción. Inmediatamente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se había trasladado hasta la zona para monitorear el resultado. Ante la falta de comunicación temprana por parte de los intervinientes y a la apresurada ida del presidente al lugar, los medios de prensa especularon que alguna de las abatidas era Magna Meza o Liliana Villalba. Tales especulaciones fueron descartadas por el mismo presidente Mario Abdo, quien señaló en conferencia de prensa que “es un operativo exitoso, puede ser aún más, pero ya es exitoso porque fueron abatidos algunos integrantes del EPP”, ello pese a ser menores.



OPERATIVO EN EL NORTE



Respuesta del EPP

Días después del enfrentamiento en Arroyito entre la FTC y el EPP, no se hizo esperar la respuesta del grupo armado.

El miércoles 9 de setiembre el ex vicepresidente Óscar Denis fue secuestrado por el EPP, junto a un trabajador de su estancia, de nombre Adelio Mendoza, quien fue liberado días después.

Para la liberación de Adelio habrían intercedido indígenas de las comunidades Ita Jeguaka y Paîĩ Tavyterã.

Hasta el momento no hay resultados en la búsqueda del secuestrado.