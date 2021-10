El político liberal priorizó la "administración y el reordenamiento administrativo" para "poder hacer todas las demás cosas".

"La prioridad una para poder hacer todas las demás, primero, es el tema inseguridad, que superó notablemente a lo que son bache, calles y demás. Pero para que nosotros podamos implementar algo se necesita dinero; se necesitan recursos", indicó durante una entrevista en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Afirmó que con una municipalidad en estado de iliquidez, "como está hoy el municipio capitalino", es prácticamente imposible que se pueda invertir en coadyuvar en la seguridad ciudadana.

"Yo no estoy hablando de suplantar el papel de la Policía Nacional o el Ministerio Público, pero sí o sí tenemos que coadyuvar con mejor iluminación en las plazas, con una policía de vigilancia que pueda cuidar los espacios públicos, varios de los cuales están presupuestados, figuran como que están cuidando, pero planillean, no están", denunció.

En cuanto a reordenamiento administrativo, Nakayama sostuvo que fueron firmados compromisos con todos los partidos que componen la alianza en los cuales se asegura que no se podrá aumentar el número de funcionarios, decisión que consideró que "ya es una gran cosa".

Señaló que todas las administraciones anteriores se caracterizaron por el cuoteo político en el ingreso de nuevos funcionarios y que eso no va a pasar en su gestión. "Se tienen que ir, hayan ingresado por medio del padrino político, van a tener que abandonar la Municipalidad", advirtió.

"A todos yo les advierto claramente cuál va a ser mi política. Si alguien se quiere candidatar para ser intendente, que se candidate y lleve adelante la política ejecutiva, pero aquí yo me candidato a intendente y yo voy a llevar la política ejecutiva", alegó.

El candidato liberal también dio a conocer que, según datos extraoficiales, la Municipalidad contrató unos 700 operadores en el periodo de Óscar Nenecho Rodríguez.

Nakayama también apuntó a la exoneración de impuestos a complejos habitacionales para aumentar la recaudación.

"La idea de un aumento de recaudación siempre vino de la mano de aumentar el impuesto y eso no necesariamente tiene que ser así. De eso te das cuenta con la mora que existe con el impuesto inmobiliario o con la fuga que existe en el impuesto de patente de rodados. Estamos caros y damos un pésimo servicio y estamos lejos del contribuyente", aseguró.

Indicó que existen algunos impuestos que no solo se tienen que exonerar, sino que deben desaparecer. "Hay una cantidad de tributos que en total no recaudan ni G. 300 millones y no nos damos cuenta de las barreras que estamos poniendo", explicó

Con respecto a políticas para mejorar el transporte público, citó los cinco ejes sobre los cuales se trabajará. "El primero es el Centro Histórico; el segundo es movilidad y circulación; el tercero son los espacios públicos, parques y demás; el cuarto es sustentabilidad, y el quinto es agua", comentó.

El político considera vital recuperar la autonomía para que el Municipio pueda concesionar servicios municipales a empresas y estas exploten, por ejemplo, el sistema de tranvía o el sistema de buses eléctricos, interurbanos.

"Nosotros tenemos una ciudad policéntrica, ya no es solamente el Centro Histórico. Tenés Santa Teresa, tenés Villamorra, tenés las Mercedes, tenés varios lugares que necesitamos interconectar", mencionó.

"Nenecho es un muñeco de Cartes"

Nakayama dijo que, a pesar de conocer el resultado de las encuestas que posicionan a su contrincante colorado como ganador, las encuestas han perdido credibilidad, por lo que pidió no sorprenderse en caso de que los resultados se den de manera diferente.

Asimismo, aseveró que no desconoce que el dinero en la política "hace bailar al mono" y afirmó que, a pesar de ello, confía en su victoria.

"En este caso, todos sabemos que Nenecho es un muñeco de Cartes. A Cartes se le ha ganado varias veces y se le puede volver a ganar y se le va a ganar. Yo estoy convencido de que le vamos a ganar a Nenecho, que le vamos a ganar a Cartes y le vamos a vencer a la estructura", sostuvo.

El liberal también enfatizó que las disculpas de Nenecho por el trato xenofóbico que recibió fueron obligadas por su equipo político. "Todos sabemos que te salió del corazón. Ese sos vos, Nenecho. Sos un xenófobo, racista y mentiroso. No te cree nadie", acusó

Finalmente, denunció que todo indica que la gestión de Rodríguez fue corrupta, por lo que adelantó que, de ganar, realizará una auditoría de toda la administración del colorado.