Mujeres se encadenan para exigir celeridad en caso Juliette

Este lunes se cumplen dos meses de que la niña fue vista por última vez en Emboscada. Su madre y su padrastro están imputados en la causa.

Servín señaló que son tres los pedidos de la organización: una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; que el Ministerio Público autorice la participación de investigadores franceses, y que den los resultados toxicológicos de los imputados.

“Nos llama la atención que no permitan que investigadores extranjeros entren, no están los estudios toxicológicos y hay testigos que hablan de cosas que no son normales. Están muy lentos los investigadores”, denunció la mujer.

Tras la medida de fuerza, llegó hasta el sitio el viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar, quien invitó a las mujeres para una reunión. Sin embargo, las mismas insisten en que Abdo Benítez las reciba.

Juliette Le Droumaguet, de 7 años, cumple este lunes dos meses de desaparecida y los operativos de búsqueda aún se centran en encontrarla con vida.

Pese a la serie de allanamientos, tanto en Emboscada como en otras localidades, son muy pocos los avances investigativos que las autoridades dejan ver.

Con su madre, Lilian Zapata, y el padrastro, Reiner Helmut Oberuber, detenidos e imputados por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono, las sospechas apuntan a ambos como principales involucrados.

La pequeña Juliette padece de una discapacidad motriz y tiene dificultades para caminar y hablar, además posee la mentalidad de una niña de 4 años y microcefalia.