Mujer denunció intento de rapto en Fernando de la Mora

La víctima relató que estaba volviendo de una entrevista de trabajo caminando y que acababa de despedirse de una amiga, con quien había ido.

Cuadras después, sobre las calles Las Residentas y 8 de Diciembre, un hombre descendió de una camioneta e intentó alzarla.

La mujer indicó que el hombre no se llevó ninguna pertenencia y que la tomó de las piernas y la cadera, e intento alzarla.

https://twitter.com/npyoficial/status/1617590727038337058 Extraño suceso en la ciudad de Fernando de la Mora



Mujer denuncia intento de rapto por parte de un hombre.



La víctima refiere que el sujeto quiso obligarla a subir a una camioneta.



La Policía ya está en búsqueda del sospechoso.#NPY pic.twitter.com/mpJdfGaqE1 — NPY Oficial (@npyoficial) January 23, 2023

Asimismo, mencionó que el individuo no dijo nada y solo intentó llevarla a la fuerza, por lo que reaccionó y le codeó.

El desconocido siguió intentando lograr su cometido, hasta que la mujer empezó a gritar y salieron vecinos a ayudarla.

La víctima registra golpes y heridas en piernas y brazos tras caer al suelo en medio del forcejeo.

“Su cara está en mi cabeza, no me la puedo sacar, no puedo dormir bien, porque yo tengo una hija”, relató la víctima.

La afectada manifestó que desconocía la intención del hombre, pero se sospecha que podría haber sido con fines sexuales, atendiendo a que no se llevó nada.

Los vecinos fueron alertados por los gritos de la mujer y salieron en su defensa, momento en el que el hombre se dio a la fuga.