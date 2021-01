Mujer alzada por la fuerza: La pareja queda detenida tras nueva discusión

En el lugar fue detenido un hombre identificado como Jorge Daniel Bogarín Gómez, de 38 años, y una mujer de 24 años, informó el periodista de Última Hora Edgar Medina.

El fiscal Miguel Ángel Alvarenga abrió una investigación de oficio contra ambos por el supuesto hecho punible de coacción grave y privación ilegítima de libertad, luego de que se viralizara un video donde aparecen dos hombres forzando a una mujer a subir a una camioneta, mientras ella se resistía.

Según el reporte policial, en la ocasión se realizó un pedido de auxilio al Sistema de Emergencias 911 a la que acudieron agentes de la Comisaría 9ª de Yguazú, y encontraron a los dos detenidos en un conflicto de pareja.

En la intervención policial se les solicitó a los dos involucrados sus documentos personales y se constató que se trataba de las personas que fueron filmadas en el confuso episodio registrado en una estación de servicio de Juan León Mallorquín.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público. Los detenidos y una camioneta Mitsubishi Tritón 2012, de color plata, quedaron a disposición en la Comisaría de Yguazú.

Mujer obligada.mp4 Video: Gentileza.

La Policía Nacional inició la investigación a partir de una grabación de circuito cerrado a la que accedió, que muestra de inicio a fin lo ocurrido hace tres días. Mediante este elemento se pudo identificar el vehículo involucrado y al conductor del mismo.

En el video se ve que la mujer descendió de la camioneta, que se quedó a un costado de la ruta, y se dirigió a un grupo de gente, poco después fue alcanzada por dos sujetos que estaban en el vehículo mencionado.

Los mismos la obligaron a subir al rodado, mientras ella únicamente decía "no, no, no" y se resistía. Varias personas intentaron ayudarla y uno de los sujetos con actitud prepotente alegó ser esposo de la misma.

Hasta el momento, una tercera persona involucrada, de unos 50 años, todavía no fue identificada por los intervinientes.

El nombre de la supuesta víctima se omite en cumplimiento del Artículo 9 de Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia que prohíbe la reproducción de su intimidad para uso particular o difusión pública de la información relacionada a un hecho de violencia, sin autorización de quien la padece.