Muere el afamado actor Ray Liotta a los 67 años

La reconocida estrella estaba acompañado de su pareja Jacy Nittolo, según informó el medio Deadline.

Liotta actuó en diferentes películas, como Something Will, en la que obtuvo una nominación al Globo de Oro, Field of Dreams, Cop Land, Corrina Corrina, Operation Dumbo Drop, Unforgettabble y Blow.

Sus últimos trabajos fueron The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move, entre otros.