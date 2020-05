MSP confirma 9 casos más y la cifra se eleva a 440 infectados

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, aclaró en su cuenta de Twitter que las personas procedentes de Brasil que dieron positivo están cumpliendo cuarentena obligatoria en los albergues.

El informe epidemiológico de ayer dice que se procesaron 584 muestras, que corresponden a las últimas 24 horas. Además, hay 9 internados y el resto con cuidados en aislamiento en sus casas. Siete personas más están recuperadas y suman 142 personas curadas. La cifra de fallecidos se mantiene en 10. Del total de confirmados, 157 provienen del Brasil, según datos del 1 al 6 de mayo. Un total de 270 corresponden a connacionales que retornaron del exterior desde el 7 de marzo.

EPICENTRO DE CASOS

El titular de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, señaló que en las últimas semanas el 90% de los casos positivos se registraron en los albergues. “El 80% son procedentes de San Pablo, que es el epicentro y exportador de casos positivos”.

Con el ingreso masivo de connacionales, Vigilancia de la Salud inició un protocolo de tomar muestras una vez que las personas ingresaban a los albergues. Anteriormente, se hacía el test al finalizar la cuarentena.

Pacientes asintomáticos. En uno de los albergues, 30 personas dieron positivo al coronavirus y no presentaban ningún síntoma; esta situación llamó la atención al doctor Sequera. “Doctor, yo no tuve nada, me decían, ni alteración del sentido del olfato”. Las personas pedían explicaciones sobre el resultado positivo porque no creían al no presentar ningún síntoma, relató a Radio Monumental 1080 AM.

La capacidad diaria para la toma de muestras es de 800. Un gran porcentaje de los infectados son personas sanas y no forman parte de los grupos de riesgos, como los mayores de 60 años. “La edad es un tasador importante”.

Las medidas de prevención del Covid-19 son el lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, evitar compartir mate o tereré.

45% de positivos sin nexo tienen fuente de contagio

Tras entrevistas con los infectados con Covid-19, el Ministerio de Salud Pública (MSP) descartó algunos casos positivos que fueron catalogados como sin nexo; es decir, que no se pudo determinar la fuente inicial de contagio, pero tras una conversación con los pacientes finalmente admitieron algún viaje, por lo que no son de transmisión comunitaria como se creyó al principio, explicó el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud, en la 1080 AM. “Hay que sentarse al lado del caso, ganarse la empatía para que te cuenten la verdad. Y armar el árbol de contacto”. El 45% de los casos sin nexos se lograron cerrar porque se detectó que la persona tuvo un viaje al Brasil que no contó al principio, dijo.