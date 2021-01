La obra cruza la autopista Ñu Guasu y fue adjudicada a la constructora Engineering SA, que ya ganó 51 contratos con el Gobierno actual.

En las redes sociales surgieron muchas criticas y cuestionaron la obra calificándola de innecesaria y con un elevado costo, de USD 2 millones, atendiendo la situación actual con la pandemia del coronavirus.

Lea más: Hoy montan segundo tramo de polémica pasarela en Ñu Guasu

La pasarela peatonal tiene 63 metros y contará con un sistema de iluminación led solar. El diseño con formas de ñanduti fue hecho de chapa microperforada, con estructura abulonada desmontable.

A raíz de toda la polémica, la Contraloría General de la República (CGR) auditará el llamado de licitación de la pasarela peatonal. Fueron tres diputados de Patria Querida los que solicitaron informes al Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

Fotógrafo denuncia intento de agresión

Luis Enriquez, fotógrafo del diario Última Hora, denunció un intento de agresión por parte de un guardia que se encontraba en la zona de obras.

"Por el camino ya nos desvió la Patrulla Caminera. Me acerqué y le dije si no podíamos pasar para hacer tomas fotográficas y me dijo que ellos tienen prohibido que la prensa pase por ahí", contó.

Siguió relatando que fue complicado llegar hasta el lugar y que trataron de impedir que realice algunas fotografías.

"Entramos por Ñu Guasu y me quedé enfrente y desde lejos hice la foto. Vino un guardia, me empujó y me dijo que estaba prohibido hacer la foto y que salga de ahí. Después vino una persona sin tapabocas y me dijo que está prohibido. Me dijo que ahí estaba una valla y que de ahí podía quitar. Era muy lejos, a 100 metros de ahí", continuó.

Por su parte, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) alegaron que la zona de obra sigue delimitada por una línea de seguridad. Esto, debido a que las estructuras se mueven y la presencia de maquinarias.