Ministro desacredita encuesta de Celag sobre imagen de Mario Abdo

Se trata de un informe que realiza el organismo internacional sobre la situación política y económica del Paraguay. El documento se presentó el domingo.

Al hacerse públicos los datos, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Fernando Saguier, salió al paso este lunes para desacreditar el informe y exponer que los resultados se basan más en una línea ideológica.

“Celag es una organización política de izquierda radical. La honestidad intelectual también es importante. La gente debe saber siempre desde dónde se dice lo que se dice”, escribió el secretario de Estado a través de su cuenta de Twitter.

La publicación está acompañada de un video en donde se muestra a los integrantes del Consejo Consultivo del organismo multilateral.

Se resalta al ex presidente de Ecuador Rafael Correa y al ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, la diputada chilena Camila Vallejo y al ex diputado paraguayo Leo Rubin.

El trabajo señala que un 81,4% de los encuestados tienen una imagen negativa de Mario Abdo, mientras que apenas un 12,2% manifestaron percibir una imagen positiva. En agosto del 2021, la imagen negativa era del 78,7%, mientras que la imagen positiva alcanzaba 17,9%.

En resumen, la imagen negativa sobre el actual titular del Ejecutivo aumentó un 2,7% en menos de un año, y la recepción positiva cayó 5,7% en el mismo periodo de tiempo, según revelan los números del informe.

El estudio se basa en 2.006 entrevistas telefónicas (CATI) en todo el territorio nacional, con cobertura urbana y rural, realizada entre el 16 de mayo y el 9 de junio de este año.

Además, un 22,9% de los consultados señalaron que el Partido Colorado es el único que sabe gobernar el Paraguay, y un 26,7% no supieron o no quisieron contestar la pregunta sobre su percepción respecto a la ANR.

La encuesta del Celag también destaca entre las problemáticas del hogar la dificultad para pagar gastos relacionados con la vivienda (63,5%) y el endeudamiento para cubrir gastos (60%).