Ministra de Seprelad renuncia por crisis de Itaipú que involucra a su hijo

Es la quinta persona de alto cargo que renuncia al Gobierno de Mario Abdo Benítez por el polémico acta bilateral sobre la compra de potencia de la hidroeléctrica.

Se suma así al ahora ex canciller Luis Castiglioni, el ex embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Alcides Jiménez, y el ex director paraguayo de la Binacional, José Alderete. Todos ellos implicados en el pacto con el Brasil, que según técnicos es un enorme perjuicio para Paraguay.

Abdo Benítez designó a González al frente de la Seprelad en junio del 2018.

La ministra renunciante manifestó con la voz casi quebrada que quiere estar al lado de su familia en esta situación que se presentó con su hijo. Indicó en la 780 AM que su hijo conoce al vicepresidente pero no pudo confirmar o desmentir que trabaje para él ya que el joven se desempeña en el sector privado.

“A él le gusta la política, no le puedo decir que no se meta”, expresó. Incluso agregó que le suele hablar de ética y moral. Estimó que su hijo cometió un error de juventud.

Asimismo aseguró que deja un buen cimiento en la Seprelad, pero también pidió que se proteja a la institución por el trabajo que realiza.

“Hay muchas mentiras en esto. Hay veces que los inocentes tienen que pagar por los pecadores, en este caso creo que soy uno de ellos”, añadió.