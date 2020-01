Ministerio de la Niñez desvincula a funcionarias en periodo de lactancia

Viviana Coronel, del Sindicato de Trabajadores, Funcionarios y Educadores Populares de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Sifeposnna), denunció que 11 funcionarios fueron convocados para la firma de un contrato de un mes de duración y ya no de un año.

“Estas compañeras son cuidadoras de niños, niñas y adolescentes de centros de atenciones directas, Programa Abrazo. Sin ninguna justificación o información ellas fueron despedidas. Lo terrible de este caso es que tenemos compañeras que están en periodo de lactancia”, manifestó.

Según refirió la funcionaria, este mes se debían renovar los contratos por un periodo de un año. Explicó que hay funcionarios con años de antigüedad, pero que debido a la precarización laboral aún no fueron beneficiados con el nombramiento, a pesar de que cumplieron los años de plazo que rige la ley de la función pública para ser permanentes.

“La única respuesta que dan es que fue disposición de la ministra (Teresa Martínez). Nosotros creíamos que las personas que iban a ser destituidas son las que no entraron por concurso de méritos”, agregó.

Supuestas contrataciones sin concurso

La sindicalista señaló que unas 100 a 200 personas entraron a la institución sin concurso durante el último año. “Decimos esto porque durante el año solo se hizo llamado para que entren tres personas y nada más, pero cuando se busca en el listado se encuentra a muchas personas que ingresaron contratados al Minna”, indicó.

Añadió que les llama muchísimo la atención que un ministerio tan chico tenga tres viceministros. "El Ministerio de la Niñez tuvo hasta recorte presupuestario, entonces queremos saber qué es lo que se busca”, criticó.

Coronel mencionó que debido a la falta de recursos presupuestarios, los funcionarios que trabajan directamente en los programas de asistencia a menores de edad incluso realizan colaboraciones para comprar alimentos y pañales para los niños que asisten a los centros de atención.

“Nosotros venimos sosteniendo el programa, hay veces que tenemos que comprar pañales, pan o carne. Todo el tiempo tenemos que colaborar G. 5.000 o más y después nadie te repone, desde hace años que se da esto”, lamentó.

Reverán casos de funcionarias en periodo de lactancia

Por su parte, el viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, comentó a Última Hora que “no son despidos, son no renovaciones de contratos por diversos motivos” y cuyas vacancias serán suplidas.

“Hay casos en los que se van a rever. Hubo un error, no correspondía. Había una en periodo de lactancia, en el contrato estaba bien, pero en la planilla estaba mal. Y el otro (caso) es una funcionaria que terminó su periodo de lactancia, pero la funcionaria tiene la potestad de ampliar eso. Esos son los casos que se van a rever”, reconoció.

A través de la Ley 5508/2015, de Permiso por Maternidad, Lactancia y Permiso por Paternidad, se establece que el empleador no puede bajo ninguna circunstancia despedir a la mujer. La madre goza de hasta un año de inamovilidad laboral desde el nacimiento de su hijo o hija.

El viceministro dijo que en el caso de los demás son contratos temporales y que al terminar su periodo queda a criterio de la institución volver a contratarlos o no. Añadió que en su caso volverán a contratar a otras personas mediante concurso.

“En la mayoría serían medidas disciplinarias, no hay necesidad de justificar. Son contratos a término, pueden ser rescindidos sin causas justificadas o de no renovación de contratos. Si bien se tiene la facultad, hubo unas cuestiones disciplinarias que la institución vía Asesoría Jurídica con Recursos Humanos se cotejó y resolvió no volver a firmar el contrato”, explicó.

Igualmente, apuntó a que ningún programa se verá afectado, ya que se destinarán funcionarios administrativos dentro de las áreas vacantes hasta que se vuelva a contratar.