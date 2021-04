Una joven publicó en su cuenta de Twitter la captura de pantalla de los mensajes que recibió por parte de un hombre al que denunció por violencia, en los que recibe amenazas, tales como "tengo ganas de descargar todo mi arma en tu casa" o "no voy a descansar mientras no te tenga a vos para hablar".

"Estos mensajes son de hoy, de hace unos minutos y los dejo acá para dejar constancia. Se están por cumplir 2 meses y sigue prófugo. Si me pasa algo no quiero comunicados absurdos, quiero LEYES QUE NOS AMPAREN DE VERDAD. Si me pasa algo, quiero ser la última! (Sic)", escribió la usuaria de la red social.

Dónde la mujer encuentra ayuda en situaciones de violencia-02.png

En una comunicación con radio Monumental 1080 AM, la titular del Ministerio de la Mujer, Celina Lezcano, confirmó que la institución a su cargo ya está en conocimiento del caso.

"Estamos al tanto y estamos cumpliendo con nuestro rol de Ministerio de la Mujer. Realmente, ella ya está atendida, está contenida, ya tiene una atención integral dentro del Ministerio", afirmó la secretaria estatal.

Dónde la mujer encuentra ayuda en situaciones de violencia-01.png

Cuando fue consultada acerca de la nula actuación en el caso, dijo que ese papel le corresponde a la Fiscalía y a la Policía Nacional, alegando que cada institución tiene su rol y sin entrar en más detalles del caso por una cuestión de prudencia, manifestó.

En otro momento, mencionó que el Ministerio de la Mujer está trabajando en un plan piloto de reacción rápida que involucra a la Policía, al Ministerio Público y al Juzgado de Paz, teniendo en cuenta que durante la pandemia del Covid-19 aumentaron las denuncias por violencia contra la mujer.

El nombre de la víctima se omite en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia que prohíbe la reproducción de su intimidad para uso particular o difusión pública de la información relacionada a un hecho de violencia sin su autorización.