Al respecto, Godoy consideró que González "tiene un problema mental" y que solo está buscando "destapar un show". Reiteró que presentará una demanda civil en contra de la legisladora, así como la denuncia incluirá a la diputada liberal Celeste Amarilla.

"Tiene un problema de esquizofrenia, tiene un problema mental para manifestar eso. Lo que ella hace ahora es estar destapando un show, yo no soy Pablo Escobar para estar haciendo ese tipo de cosas. No entiendo que diga 'aparentemente'. ¿Cómo voy a pedir datos de su vehículo? Yo no tengo esa potestad", aseveró Miguel Godoy.

Seguidamente, cuestionó nuevamente a los medios y recomendó "apartarse" de lo que hace la parlamentaria, porque —dijo— "es muy peligrosa la línea que se está cruzando". "No voy a hacer ningún tipo de demanda contra los medios, pero contra ella (Kattya González) sí y contra Celeste Amarilla por daños y perjuicios", acotó.

Si bien aseveró que no existe ninguna disputa personal con González, el titular de la Defensoría del Pueblo señaló que la parlamentaria no dejó de cuestionarlo desde que él se pronunció con relación a la detención de su hijo Christian Roig González, por supuesta posesión de drogas.

"Todo es en un contexto político, personalmente, no tengo ningún antecedente con ella. Pero ella nunca más paró su discurso contra mí desde que yo manifesté mi indignación tras la detención de su hijo, y toda la clase se pronunció sobre el tema. Pero para ir a implantarle (sic) droga en su vehículo, no sé qué tipo de torpeza voy a tener yo. No sé si reírme o llorar", finalizó el funcionario.

Nota relacionada: Denuncian amenazas contra diputados que firmaron libelo acusatorio contra Godoy

En mayo del 2018, Roig González había sido detenido con presunta droga cuando iba de acompañante en un vehículo. El conductor del rodado aseguró que la droga pertenecía a Roig, por lo que cuestionó que fue él quien terminó imputado, mientras que el hijo de la legisladora fue liberado en pocas horas.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este miércoles, Kattya González responsabilizó a Miguel Godoy de cualquier cosa que les pueda pasar a los firmantes del libelo acusatorio en contra del defensor y, en otro momento, aseguró que recibió información de que se realizaron averiguaciones sobre características de sus vehículos.

“Hemos recibido información fidedigna que han averiguado los datos de nuestros vehículos y el de nuestros familiares, porque la intención sería aparentemente implantar (sic) drogas. Estamos hablando de la seguridad de la Cámara de Diputados”, dijo la diputada.

Finalmente, solicitó a la presidencia de Diputados que se realicen las gestiones para brindar protección policial a los legisladores, tras lo cual personal acudió a la Cámara Baja para tomar nota de la denuncia realizada por la diputada.