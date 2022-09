Miguel Godoy analiza renuncia a la Defensoría del Pueblo tras denuncia de diputados

"Sería posterior, dependiendo de lo que pase en el juicio político. Es una decisión a tomar en diciembre por ahí", manifestó a Monumental 1080 AM esta jornada.

Argumentó que por motivos de salud tomaría esta decisión, puesto que sigue tratamientos contra el cáncer desde hace nueve meses y esa fue la recomendación médica "para manejar el estrés".

Para el defensor del Pueblo son "bochornosas" las situaciones que se dan en torno a la denuncia que realizó la diputada Kattya González, por el Partido Encuentro Nacional (PEN), el miércoles en una sesión de la Cámara Baja sobre las amenazas a legisladores por parte del defensor.

Godoy indicó que el video exhibido durante la denuncia ante el pleno, donde se lo escucha amenazando con una demanda a todos los diputados firmantes, es un video viejo, de un "encontronazo" anterior con la parlamentaria encuentrista.

Incluso, expresó que fueron conductas de entre 2015 y 2016, que actualmente cambiaron.

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, convocó a una sesión extra para este lunes con la finalidad de analizar su juicio político.

Denuncia contra Celeste Amarilla

El titular de la Defensoría del Pueblo también se refirió a la fuerte intervención que hizo la diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en el marco de las denuncias.

"Godoy no sabe con quién se mete. Si a mi hija le tocás, Godoy, yo te voy a matar, personalmente, así me vaya al Buen Pastor, 70 años, pero me voy a coimear a todos los fiscales y jueces, como hacen ustedes, y voy a salir, pero a vos te voy a matar. Y si a mí me tocás, mi hijo te va a matar o mis hermanos", profirió la legisladora, entre otras cosas.

El defensor del Pueblo dijo que este jueves preparará la acción penal contra Celeste Amarilla por simulación de hecho punible, apología y denuncia falsa por las amenazas vertidas en la sesión de la víspera.

Kattya González aseguró en otro momento que también recibió información fidedigna de que se realizaron averiguaciones sobre las características de sus vehículos y los de sus familiares, así como los de los demás firmantes con la supuesta intención de implantarles droga.

La diputada pidió a la Policía Nacional que realice las investigaciones para saber quiénes pidieron datos sobre sus vehículos y el de la ex funcionaria que denunció a Godoy, Diana Vargas, quien también estaba incluida entre las amenazas.

Personal de la comisaría aledaña y de Antisecuestro acudió a la sede de la Cámara de Diputados para tomar nota de la denuncia hecha por la parlamentaria del PEN.