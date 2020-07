Mientras esperan volver al escenario, Las Paraguayas venden chipa guasu

Las seis mujeres que integran el conjunto musical cordillerano, que ha sido una revelación en los últimos años, tanto por su solvencia interpretativa como por su peculiar presentación en los escenarios, con vestimentas típicas que representan los colores de la bandera paraguaya, también se han sentido sumamente golpeadas por la crisis del Covid-19 y han debido apelar a la actividad gastronómica para intentar hacer frente a las deudas acumuladas.

Nota relacionada: Las Paraguayas presenta su disco este sábado

“Los artistas formamos parte de unos de los sectores más golpeados y no recibimos ningún tipo de ayuda del Gobierno. En nuestro caso, se nos han cancelado todos los conciertos, todas las actuaciones, todos los proyectos. Nos hemos quedado con importantes deudas por préstamos que tuvimos que sacar para presentar nuestro primer disco y para un viaje de actuación al exterior. No nos dan siquiera esperanzas de volver a los escenarios en los próximos meses, así que nos hemos lanzado a esta feria de ofrecer chipa guasu con el sello de Las Paraguayas”, explica Mariela, mientras distribuye las bandejas recién salidas del tatakua con sus hermanas Milka y Belina, y sus primas Denise y Clariza, como su hija Maraleiza, todas integrantes del conjunto musical, ahora en paro.

2. Las Paraguayas, con su característico atuendo artístico (Gentileza) 02.jpg Las Paraguayas, con su característico atuendo artístico. Foto: Gentileza.

En 2018 habían presentado su primer álbum, Abrazando al rojo, blanco y azul, que se distribuyó con el diario Última Hora, con mucho éxito.

Solidaridad vecinal

Desde que empezaron a promocionar la actividad, las chicas de Las Paraguayas han recibido mucho apoyo solidario, tanto de parte de su público como de los pobladores de Caacupé y otras localidades de Cordillera, quienes las consideran embajadoras artísticas de la región.

“Hemos recibido pedidos de unas 200 bandejas a través de mensajes en redes sociales. Mucha gente nos ayudó a preparar el chipa guasu. La propietaria de una chipería en Eusebio Ayala nos permitió usar su enorme tatakua para cocinar. Empezamos el proceso a la madrugada para poder cumplir”, indica Maziela.

Le puede interesar: El radioteatro resurge para acercar historias al público en cuarentena

También varios colegas artistas, como Rosa María Alfonzo, del grupo Los Alfonzo, o las cantantes Susana Saldívar, Cristina Bitiuska, Jazmín del Paraguay, el cantante y periodista Joel Sandino, el líder de Bohemia Urbana, Jaime Zacher, entre otros, grabaron videos en las redes sociales promocionando la actividad.

3. Las chicas del grupo musical, preparando el chipa guasu (gentileza).jpg Las chicas del grupo musical, preparando el chipa guasu. Foto: Gentileza.

“La situación de los artistas es desesperante. Nosotros vivimos de nuestras actuaciones y al no poder actuar no tenemos otras posibilidades de ingreso. Fuimos los primeros en quedar cesantes y probablemente seremos los últimos en poder regresar al trabajo. Los de arriba no se acuerdan de nosotros, no nos tienen en cuenta. Muchos ya están volviendo a la actividad, pero nosotros no podemos ser contratados. Si acaso nos contratan, seguro que nos llevan presas”, afirma Maziela.

Mientras tanto, no queda otra que apelar a la venta del chipa guasu. Aseguran que seguirán con la actividad gastronómica. Cada bandeja se vende a 15 mil guaraníes. Se puede reservar al (0991) 308-493. Lo hemos probado y podemos asegurar que Las Paraguayas son tan buenas cocineras como estupendas artistas.