“Uno trata de hacer lo posible por que la gente entienda, y que los mismos colegas no respeten es decepcionante. Me llegaron fotos de reuniones especiales, haciendo las cosas que pedimos que se eviten (aglomeraciones) y hay que tener en cuenta que el papel del médico va más allá. Nosotros estamos cuidando a la ciudadanía y se espera que nosotros seamos mejores que el resto”, expresó la directora en contacto con Monumental 1080 AM.

La médica aclaró que no se trata de prohibir reuniones, pero se apela al cumplimiento de los protocolos sanitarios como el uso de mascarillas, distanciamiento, lavado de manos, entre otras cosas.

“En este momento tenemos más de cinco médicos internados en el Hospital Nacional. Estamos tratando día a día para sacarlos adelante, también tenemos personal de Enfermería muy afectado. Si nosotros estamos exigiendo, no podemos hacer lo contrario. En el hospital estamos al tope”, agregó González.

Cerca de 46 pacientes se encuentran internados en Terapia Intensiva en el centro asistencial, mientras que 50 afectados están en salas comunes con cuadros de Covid-19, según datos brindados por la directora.

Asimismo, la médica señaló que en el nosocomio no faltan equipos de protección para el personal de blanco y que diariamente se lucha para evitar riesgos en ese sentido.

Finalmente, González consideró que la situación actual por la pandemia es muy difícil y se desconoce el escenario que vendrá después de las fiestas de fin de año.

“No sé qué nos espera en enero. La situación está difícil. Cada vez hay más gente negacionista", concluyó.

En prácticamente nueve meses de pandemia que resiste el país, casi 5.000 personales de blanco, entre médicos, enfermeras y bioquímicos, se contagiaron con coronavirus, según datos del Círculo Paraguayo de Médicos.