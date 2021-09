"El punto principal es la desigualdad por el cobro de horas trabajadas y esto no es de ahora nomás, de la pandemia, sino que lo venimos arrastrando desde hace 10 años", recalcó a NPY.

Lamentó que a pesar de los años de arrastrar esta problemática, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda solo se tiren mutuamente la responsabilidad y desde ninguna instancia se busque eliminar esta desigualdad.

El Ministerio de Salud, como parte de un acuerdo con los gremios médicos, dispuso la reducción de la carga horaria de profesionales médicos contratados con 55 a 59 años, con una antigüedad de 20 años, nombrado o contratado, por cada vínculo.

Sin embargo, no se cumplió todo el compromiso asumido al no incluir a todos los profesionales de blanco ya que el gremio planteó que no se discrimine por edad.

"Nosotros ya no nos concentramos en ese acuerdo firmado el 18 de junio, sino que queremos que todos los médicos del país, independientemente de la edad y el derecho a piso, todos cobren el mismo salario por las horas trabajadas, ese es el punto que reclama la huelga nacional de médicos", explicó.

Aseguró que se agotaron todas las "instancias diplomáticas" y las mesas de trabajo, por lo que advierte que solo se desactivará la medida de fuerza cumpliendo con la demanda.

"Un poco más de G. 5 millones por más de 12 horas semanales. Existen colegas que ahora mismo están trabajando 24 horas y están cobrando ese mismo salario", indicó al tiempo de mencionar que esto es peor para médicos que trabajan en el interior del país.

Según González, son unos USD 30 millones lo que se necesitan para subsanar este problema, pero que no fueron incluidos dentro del Presupuesto General de la Nación 2022. "No pedimos que se recorte, sino que se aumente a Salud para poder subsanar esta problemática", insistió.

La secretaria sindical detalló que médicos de todos los servicios a nivel país se están sumando a la huelga: hospitales regionales, distritales, hospitales de referencia y Unidades de Salud Familiar.

"Como Sindicato Nacional de Médicos garantizamos el servicio de Urgencias, pero no así las consultas, ni las cirugías programadas, ni los procedimientos que no sean de urgencias. Serán 14 días que estos servicios estarán interrumpidos", adelantó González.