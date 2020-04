El paciente estuvo internado, pero no pasó a terapia intensiva. Imagen ilustrativa.

Sus síntomas se manifestaron con molestias físicas, fiebre y pérdida del sentido del gusto. En un principio, lo confundió con un cuadro de dengue, sin embargo, la situación se tornó preocupante ya que la fiebre no cesaba.

“Me interné un domingo, me hicieron una radiografía y se pudo observar una infección pulmonar. La imagen de la placa no era muy alentadora y realmente el impacto que sentí fue como enterarme de cualquier enfermedad grave”, detalló el médico en entrevista con Monumental 1080 AM.

Dos días después fue diagnosticado con un cuadro positivo de coronavirus y ahí aparecieron el temor y la ansiedad. “A partir de ese momento, mi familia tuvo que apartarse”, recordó.

Lea más: Confirman primer caso de coronavirus en Paraguay

El médico contó que fue sometido a un estricto protocolo de aislamiento en el Hospital Bautista, donde fue internado, además, recibió varias medicaciones. Afortunadamente, no pasó a terapia intensiva.

Ramírez Nizza también comentó que su esposa fue sometida a la prueba del coronavirus, a la que dio postivo, pero no presentó síntomas graves y no requirió internación.

Fuerte experiencia emocional

“La experiencia fue muy dura porque uno se encuentra dentro de un aislamiento total. Yo estuve 10 días solo y como toda experiencia de soledad eso es bastante duro y, sumado al contexto, podés pensar hasta lo peor –la muerte– porque es una de las posibilidades”, comentó.

Durante varias noches no logró conciliar el sueño debido al temor y la ansiedad, pero Ramírez Nizza mencionó que se entregaba a una contención espiritual para sobrellevar emocionalmente la situación. “Me viene a la mente estar en el desierto, sentir una soledad total y en ese momento clamás por no estar ahí”, agregó.

Con el correr de los días, su cuadro mejoró y se volvió a someter a los tests del Covid-19 que ya dieron negativo. Ramírez Nizza fue dado de alta, pero aún permanece bajo ciertas restricciones a fin de descartar cualquier irregularidad.

“Yo sigo aislado en mi domicilio, con mi familia, porque hay información de que hay que cuidar la posibilidad del contagio”, aclaró.

Tras haber padecido la enfermedad, Ramírez Nizza indicó que jamás pensó que un virus paralizaría el mundo y mucho menos que lo llegara a afectar. Ahora, aguarda su recuperación completa para volver a trabajar y asistir a la ciudadanía nuevamente desde su posición de blanco.

Nota relacionada: Salud informó sobre aumento de casos de coronavirus a 174 y 7 recuperados

Además, recomienda a la ciudadanía acatar las restriccionse de circulación y tomar todas las medidas preventivas de higiene para evitar contraer el coronavirus.

“La medida de cuarentena que se tomó en el país sirve, y sirve en la medida que todos hagamos bien. Esto es un tema de conciencia personal, debemos cuidarnos y cuidar al otro”, concluyó.