Amarilla insistió en que la situación es una represalia contra los médicos y residentes que se movilizaron el pasado 7 de diciembre contra una resolución emitida por el Consejo Administrativo, que excluye la antigüedad laboral para los nombramientos.

Tras la polémica del caso, la previsional informó el domingo que se conformará una mesa de trabajo que se encargará de analizar la posible renovación de contratos de médicos cuyo vínculo laboral feneció el pasado 31 de diciembre.

Nota relacionada: IPS: Comisión Permanente pedirá informes sobre descontrataciones

Amarilla dijo en comunicación con radio Monumental 1080 AM que este procedimiento es "irregular", que no es un proceso habitual como asegura la institución y que las contrataciones siempre fueron automáticas.

"Esta es la primera vez que ellos dicen eso, ellos están usando la excusa de evaluación. Yo estoy en IPS desde hace ocho años y nunca se hizo un procedimiento así como ellos aseguran, los miembros directivos están mintiendo", afirmó.

El médico residente denunció que la lista de profesionales, cuyos contratos vencieron, coincide con la lista de médicos firmantes de la petición que se hizo al Consejo Administrativo de no excluir la antigüedad laboral para los nombramientos.

Más detalles: Tras denuncias, IPS conforma equipo para analizar renovación de contratos

El IPS había también comunicado este último fin de semana que este contexto no afectaría la atención a pacientes. Sin embargo, el doctor Jorge Amarilla dijo que el sábado sí se resintió la falta de personal de salud, especialmente en el área de Urgencias.

"Se vio resentido esa disminución. Más de 500 a 600 pacientes perdieron sus consultas de enero a febrero, no hay personal médico que tenga que atenderlos. El único médico cateterista también fue descontratado. No se puede decir que no se va a ver resentido el servicio, estamos hablando de servicios que ya están al tope", indicó.

El Circulo Paraguayo de Médicos se pronunció al respecto y criticó el manejo "poco ético" de los profesionales en el Instituto de Previsión Social con relación a la denuncia realizada sobre la descontratación masiva.

Lea además: Círculo de Médicos lamenta manejo "poco ético" de contratos en el IPS

Sin embargo, el presidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Gubetich, aseguró el sábado a Última Hora que ningún médico especialista fue despedido y afirmó que los más de 60 profesionales, cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre, están en proceso de reevaluación para definir si se continúa con el vínculo laboral.

La previsional, posteriormente, emitió un comunicado en el que señaló que los contratos de 51 profesionales están en proceso de evaluación y que en la primera quincena de enero se irá regularizando la situación de los prestadores de servicios que estén profesionalmente en condiciones de seguir.

La Asociación Médica del IPS convocó a una movilización a los funcionarios para este lunes, luego de que el área de Recursos Humanos desprogramó incluso los marcadores biométricos para los funcionarios afectados.

La Comisión Permanente del Congreso Nacional va a solicitar informes a la previsional sobre lo ocurrido.