De ellas, 147.000 fueron vendidas por las vías tradicionales, esto es, las que no se derivan de las escuchas en streaming. El trabajo fue publicado el 7 de setiembre a través de Capitol Records.

En junio de este 2018 lanzó dos singles, I don’t know y Come on to me. Este último tema mencionado fue tocado en vivo por primera vez en el Carpool Karaoke, con el presentador británico James Corden, del que Macca participó.

Paul McCartney- Come on to me "Come on to me" es uno de los singles de Egypt Station. Paul McCartney Youtube.

Egypt Station es el primer disco del artista que debuta en esa posición y su octavo número uno en EEUU, si se incluyen también los alcanzados con Wings, algunos de los cuales se publicaron bajo el alias de Paul McCartney & Wings.

A ellos se suman los éxitos alcanzados junto a The Beatles, que siguen ostentando el récord de 19 números uno en Estados Unidos.