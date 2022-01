Más de 2.500 paraguayos viajan por día al Brasil, según Migraciones 

En el sitio solo cuatro funcionarios son los encargados de canalizar los trámites correspondientes para la salida del país. La mayoría de los compatriotas tiene como destino Camboriú, estado de Santa Catarina.

Al respecto, Mieres señaló que en la zona ya no hay espacio para aumentar la capacidad operativa y agilizar los procesos migratorios. No obstante, aseguró que no hay mayores inconvenientes en cuanto a las documentaciones que se necesitan para cruzar la frontera.

Mencionó que el movimiento constante va a continuar por lo menos hasta finales de enero. En ese sentido, detalló que la mayoría de las personas que sale del país son grupos familiares en vehículos particulares.

Para los viajes, Vigilancia de la Salud instó a los paraguayos a analizar los escenarios epidemiológicos antes de escoger los destinos para las vacaciones, conociendo la información, protocolos vigentes que eviten contraer el virus fuera del país.

En cuanto a la vuelta de los nacionales al Paraguay, se sugiere desde Salud realizarse el test PCR a los 5 días del retorno, estar atento a cualquier síntoma respiratorio, iniciando desde los identificados como resfriado común como goteo nasal, congestión y principalmente la presencia de tos y fiebre.

Se solicita evitar el contacto social y laboral hasta obtener un resultado de Covid-19 negativo, que descarte el contagio durante el viaje.

A finales de noviembre del año pasado, Brasil confirmó las dos primeras infecciones por la variante ómicron del coronavirus, detectadas en una pareja de São Paulo que estuvo en Sudáfrica.

En Paraguay también se detectó los primeros tres casos de ómicron en viajeros provenientes de Cancún, México. Además, más de 50 posibles casos son analizados por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud.

Brasil, con sus 213 millones de habitantes, es uno de los países más golpeados por la pandemia en el mundo y acumula hasta el momento casi 615.000 muertos y 22 millones de infectados por el Covid-19.