Marito acusó que Cartes silenció a la Seprelad con sueldo de Tabesa

Marito estuvo ayer en la planta de Troche y luego participó de un mitin con la dirigencia colorada de Guairá.

Redobló el ataque contra Cartes. Afirmó que el ex presidente pasó de tener 9 a 27 estancias en cinco años de presidencia, mientras que de 20 empresas incrementó a 63 sus empresas.

“¿Ma’erãiko peipotaiterei la empresa? ¿Mba’e la oikóva upépe? (¿para qué quieren tantas empresas?, ¿qué sucede ahí?) Yo no conozco un empresario en la historia que en cinco años salte de 20 a 63 empresas”, apuntó contra el Grupo Cartes.

Durante la gira el presidente estuvo acompañado de su esposa Silvana, de Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de Yacyretá, entre otros.

Marito acusó a Cartes de comprar el silencio de Boidanich, quien estuvo como titular de Seprelad. Lo hizo con un salario de su propia tabacalera, según denunció.

“Su director, el que estuvo al frente de Seprelad desde el 2019, Boidanich, recibe sueldo de Tabesa G. 16 millones por mes; todos los meses después de salir (de dejar el cargo) por premio de su silencio y complicidad para el mayor tiempo de lavado de dinero que vivió la República de Paraguay”, arremetió Marito.

DINERO SUCIO. El mandatario apuntó que el grupo económico que responde a Cartes compró la mitad de los medios de comunicación. “En un mercado libre todos esos medios se hubiesen cerrado porque trabajan a pérdida, pero están inyectados con otra plata que viene de otro lado”, disparó.

Pidió a sus correligionarios luchar contra el modelo hegemónico del cartismo que quiere contaminar los cimientos de la democracia.

“Quieren controlar el mercado con bancos; quieren controlar los bienes estratégicos, cemento, combustible; controlar la industria, la economía y el mercado. La política, la Fiscalía, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Tienen subordinado y secuestrado al auténtico coloradismo y quieren volver para ser más ricos ellos”, arremetió.

Agregó que el cartismo finge y usa al partido como máquina electoral “vacía de contenido y al servicio del dinero sucio”. Aseguró que derrotará a sus adversarios el próximo 18 de diciembre

CONSTITUCIONAL. El presidente de la República defendió su postulación para la ANR, saliendo al paso de los cuestionamientos legales.

Puso como antecedente que Horacio Cartes también hizo campaña electoral estando en función de gobierno cuando se postuló para el cargo de senador. Al mismo tiempo, mencionó inclusive que operó por la enmienda que terminó en la crisis con la quema del Congreso y el atraco a la sede del PLRA.

“Algunos dicen que mi candidatura es inconstitucional. ¿Acaso el ex presidente no se lanzó a senador siendo presidente e hizo campaña con su candidato liberal? ¿Acaso no militó para la enmienda?”, sostuvo.

Agregó que lo cuestionable es que asuma el cargo de manera simultánea estando en función de gobierno. “Y mi lucha nunca fue por el cargo ni la silla, por las ideas. ¿Por qué no quieren que me lance?”, sentenció.



Boidanich recibe sueldo de Tabesa G. 16 millones por mes; todos los meses después de salir por premio de su silencio.

Mario Abdo Benítez,

presidente de la República.