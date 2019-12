Mario Cimarro se emociona en fiesta de la Virgen de Caacupé

"Es la primera vez que venimos al cumpleaños de la Virgen de Caacupé, pero no es la primera vez que venimos al Santuario", contó en una entrevista exclusiva con Última Hora.

"Hace dos meses, mi mujer y yo nos comprometimos y escogimos la Basílica para que bendicieran nuestra relación y los anillos", agregó.

Comentó que hace dos días se puso a leer las noticias locales y se enteró que iba a ser el Día de la Virgen de Caacupé. Sin dudarlo, decidió que debería estar presente en la gran fiesta que congrega a miles de paraguayos.

"Nosotros somos católicos, por eso estamos aquí, vamos a festejar a la Virgen. La magnitud de esto yo no lo sabía. Lo que hemos vivido hoy ha sido increíble, no entiendo dónde cabe tanta gente, no sé como le van hacer", expresó.

El actor de nacionalidad cubana no pude evitar dejar caer algunas lágrimas al ser consultado sobre un milagro que hizo la Virgen María en su vida.

Contó que vivía en una isla rodeada de mar y de tiburones y que la Virgen de la Caridad del Cobre lo ayudó muchísimo para salir de su país y cumplir su sueño de ser actor.

"Le recé muchísimo a la Virgen y escuchó mis súplicas, mis plegarías, yo quería realizar mis sueños de hacer mi carrera como actor y de ahí no podía salir, me encomendé a ella", expresó.

Muy emocionado recordó que se hizo religioso gracias a su abuela, quien siempre lo llevaba en la iglesia.

El artista internacional estará presente en la misa central de Caacupé en donde agradecerá a la Madre María por todos los favores recibidos.

