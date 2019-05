"El presidente de la República dejó muy en claro y trasmite que no quiere dejar ninguna duda sobre la transparencia en los procesos. No tenemos inconveniente en transparentarlos y abrir los llamados. Sin embargo, hay que señalar que el servicio sí es necesario para el IPS", argumentó Rodríguez, informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

En 2016, Última Hora publicó que la firma SST Security, vinculada al ex diputado José Chamorro, pero administrada por su hijo Óscar Chamorro, tenía un sinfín de denuncias, supuestamente, por no pagar a sus empleados o intentar hacerles firmar cheques en blanco.

Aun así, el ente previsional estaba finiquitando el proceso para adjudicar nuevamente a esta empresa el servicio de seguridad de sus instalaciones administrativas y hospitalarias.

Rodríguez indicó que el IPS cuenta con 120 establecimientos a nivel nacional, más un parque sanitario que tiene alrededor de USD 20 millones en medicamentos y oficinas administrativas que reciben valores.

A partir de la orden del jefe del Ejecutivo, la previsional hará, nuevamente, un llamado a licitación. El titular del ente señaló que una de las discusiones es el monto a ser pagado, pero que "no es la objeción más importante”.

Alegó que el servicio no solo incluye a la persona, sino que son tres puestos para 24 horas de trabajo que deben ser cubiertos, más un centro de monitoreo con 600 cámaras habilitadas.

Igualmente, descartó que los valores para el próximo llamado se acerquen a los que estaba ofreciendo en la licitación suspendida.

Con este nuevo llamado, apuntan a una mayor participación de empresas, lo cual derivaría en un abaratamiento de precios. Además, no descartó que esta misma empresa cuya licitación se suspendió participe nuevamente del llamado.

Explicó que no hay ninguna imposibilidad de que participe. Afirmó que no hubo ninguna sobrefacturación porque no habían firmado contrato.