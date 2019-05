Mario Abdo Benítez aseveró que, luego de que termine la investigación del Ministerio Público, decidirá si el titular del Instituto de Previsión Social (IPS) se queda o no en el cargo. Hace dos días, tomó la decisión de suspender una licitación por supuestas irregularidades.

"Si no encuentro en este proceso ni un indicio de que haya sido cómplice de algún proceso (Armando Rodríguez), va a continuar", expresó el jefe de Estado durante su visita al Comando Logístico de las Fuerzas Armadas del Paraguay, en Mariano Roque Alonso.

El primer mandatario pidió que la Fiscalía investigue a fondo las denuncias que salpicaron a la firma Security Service Tecnology, encargada del área de seguridad del ente previsional, hace ya varios años.

IPS estaba por finalizar el proceso para adjudicar nuevamente a esta empresa el servicio de seguridad de 120 establecimientos a nivel nacional y de un parque sanitario, que tiene alrededor de USD 20 millones en medicamentos y oficinas administrativas que reciben valores.

IPS alega dependencia tecnológica

Luego de que el caso saliera a la luz, IPS alegó una "dependencia tecnológica" con la empresa encargada de la seguridad de los establecimientos, ya que la firma es la única compatible con la tecnología que utilizan para el monitoreo.

En este supuesto esquema de irregularidades, están implicados el senador Dionisio Amarilla, la productora y consultora María Luz Peña y Óscar Chamorro, uno de los directivos de la empresa de seguridad.

Al consultado si hubo o no tráfico de influencias, el presidente Mario Abdo dijo que no puede afirmar si existió el hecho."No puedo afirmar si hubo o no tráfico de influencias. Lo que se vio es a un senador, un empresario y una agencia de publicidad", expresó.

En todo momento se mostró cauteloso y no sentó postura sobre la situación de Amarilla, pero dijo que escucharán la versión del senador. Además, dejó en claro que no apañaran ninguna conducta delictiva.

"Hay una fisura moral transversal en nuestra sociedad donde el chivo expiatorio es la política, pero también hay casos en general, donde periodistas usan medios de comunicación y a través de medios de publicidad arreglan todo”, acotó.

Mediante un pago de G. 40 millones a un periodista de ABC Color, supuestamente, intentaron parar una investigación sobre las irregularidades en la licitación, aunque en principio se habló de G. 22 millones.