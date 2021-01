Los campesinos afirman que no abandonarán sus casas y piden una vida digna.

“Tenemos miedo que, mientras no se regularicen estas tierras, nuevamente nos quieran desalojar y matar a nuestra gente”, señaló a Última Hora.

Sobre la decisión del presidente Mario Abdo Benítez de vetar totalmente el proyecto de ley, dijo que les tomó por sorpresa y que nadie les comunicó nada. “Él mismo escribió (el proyecto de transferencia) y con su codo borró”, lamentó.

Incluso, comentó que el asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, les mencionó que estaba todo listo para celebrarse la ley y nunca les hizo un comentario sobre la verdadera situación.

“Creemos que hay una mano negra, una persona ya estuvo detrás de la masacre de Marina Cué, y ahora nuevamente también hay una mano negra en medio de esta situación”, indicó.

Campesinos de Marina Cué.png Los campesino dicen estar decepcionados de las falsas expectativas que creó el Poder Ejecutivo. Foto: Gentileza

Agregó: “Nosotros iniciamos el diálogo en noviembre y empezamos a avanzar. Nosotros creemos que nuestra situación es un conflicto jurídico y político porque lo que pasó (la masacre de Curuguaty) fue para restringir esa transición democrática y se dio cuando le echaron a Fernando Lugo. Para eso fue ese montaje, esa es nuestra hipótesis”.

Afirmó que tras la masacre ocurrida en 2012 buscaron por las vías pacíficas e institucionales hacer valer sus derechos. Acosta resaltó que como resultado de eso se logró la liberación de los presos de Curuguaty.

“Creímos que a nivel institucional se iba a dar la entrega de las tierras, pero nos hacen esto. Crearon una falsa expectativa, se burlaron de nosotros, nos falta el respecto el presidente Mario Abdo, no le importa el sentimiento nuestro, de las madres de familia, de las viudas, de los hermanos y parientes de las 11 víctimas”, lamentó.

Continuó: “Estas tierras ya costaron 11 vidas campesinas y de seis policías: son 17 víctimas, 14 campesinos encarcelados y 56 imputados. Más de 15 años de lucha. Pero nada de esto fue considerado. Nosotros somos los que más valoramos esta tierra, somos los que cuidamos estas parcelas”.

Niegan que se haya aceptado nuevo proyecto

Manifestó que desde el Gobierno nadie comunicó de la situación y no hubo ninguna conversación previa, por lo que no se pudo haber aceptado ningún acuerdo, negando la versión de la presidenta del Indert, Gail González.

“Lo que sabemos de ese nuevo proyecto es solo lo que dijeron en la conferencia de prensa. Y lo que dicen es solo para calmar a la gente y que bajemos los brazos”, afirmó Acosta.

El dirigente también contó que hace poco iniciaron los trabajos de implementación de líneas de tendido de eléctrico, pero que las obras pararon hace unos días hasta una nueva orden, según comentaron los trabajadores.

Cierre de ruta

Darío Acosta señaló que los pobladores realizaron un cierre de ruta desde las 16.00 en Curuguaty como medida de protesta.

Sostuvo que la medida se lleva a cabo a raíz de la desconfianza que existe hacia el “gobierno incoherente”. “Este cierre de ruta es causado por el presidente, porque ha pisoteado nuestro derecho. Y cualquier incidente que ocurra es completa responsabilidad de Mario Abdo”, enfatizó.

Campesino Marina Cué 2.png Los campesinos de Marina Cué cerraron una ruta en Curuguaty tras vetarse ley de transferencia de tierras. Foto: Gentileza

Asimismo, comunicó que recurrirá a la Conferencia Episcopal Paraguaya y a otras organizaciones “porque no queremos que vuelva a correr sangre y porque existe una desconfianza total hacia cualquier promesa, pero el diálogo lo tendremos que hacer hasta el último momento”.

Tierras son un símbolo de la lucha campesina

Acosta aseguró que se quedarán en sus casas, pero aclaró que esto no quiere decir que se enfrentarán a la Policía, sino que resistirán en cualquier situación. "Este es nuestro hábitat, el lugar donde vivimos, y si no hay luz estaremos con velas y aunque no tengamos agua encontraremos camino para hacernos pozos", expresó.

Alegó que Marina Cué es un símbolo de la lucha campesina y fue pagada con un alto costo humano.

"No es como se dice en otros medios, no es que porque se nos dé un terreno, la supuesta reserva, ahora cualquier persona va ir a invadir unas tierras. Nosotros dialogamos, buscamos alternativas, se hizo un trabajo técnico, se hizo un intercambio de tierras de Karapa’i. ¡No es que se nos dio de regalo!", resaltó.

Dijo que los pobladores hicieron una mensura privada de las tierras. "Parcelamos las tierras a 10 hectáreas por familia, hicimos nuestros planos y construimos nuestras casas, solo un pobre sabe cuánto cuesta esto", afirmó.

Darío Acosta reconoció que están heridos y confundidos, pero que a pesar de ello volverán a dialogar con el Gobierno para llegar a un acuerdo, aunque solicitarán por una institución o persona que "sea creíble".