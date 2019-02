Manifestantes anuncian que retomarán escraches a políticos

María Esther Roa , integrante de la Comisión Escrache Ciudadano , comentó a Monumental 1080 AM, que actualmente están trabajando en la construcción de una agenda ciudadana para organizar los escraches de este 2019.

Para eso, se reúnen todos los sábados a las 18.00 en la Costanera de Asunción, donde realizan charlas y analizan la situación actual de los políticos y los que ya están en la mira. Allí también informan a los interesados sobre la lucha que emprendieron desde 2018 y los motivos de los escraches.

Lea también: Ciudadanos marchan en Asunción contra la impunidad

Adelantó que seguirán con escraches al diputado colorado Miguel Cuevas y al senador Víctor Bogado, pero este año pondrán especial atención en la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Cuevas se mudó de casa después de los escraches, pero ya sabemos dónde está viviendo ahora”, celebró.

Lea más: Escrachan a Cuevas y exigen tratar reglamento de pérdida de investidura

Comentó que no están de acuerdo con que sea el ministro Antonio Fretes quien presida el máximo tribunal de justicia, y es, justamente el nombre de este el que resuena para el cargo. Están juntando firmas con las que darán entrada a la Corte de una petición para que no sea Fretes el designado.

Aseguró la abogada que de la correcta elección del presidente de la Corte dependen los logros ciudadanos 2019, por lo que no están de acuerdo con que sean “los mismos de siempre" los que estén a la cabeza.

Lea más: El ministro Fretes se perfila para presidir este año la Corte Suprema

Para tener un control en cuanto a la Corte, comentó que están apuntando al fortalecimiento de una mesa de trabajo en el Poder Judicial.

Advirtió a los políticos que no cesarán con sus movilizaciones y que “aquella primera autoridad que se porte mal será escrachado. No importa quién sea, hasta el presidente de la República puede ser, no se salva”, sostuvo.

La misma mesa de trabajo quieren habilitar en el Ministerio Público, y próximamente en la Contraloría General de la República. “No tenemos fiscales, y si tenemos muchos de ellos no están preparados”, lamentó.

Nota relacionada: Caso niñera de oro: Elevan a juicio oral y público causa de Víctor Bogado

En la Fiscalía, queda pendiente la dotación de tecnología, elementos y capital humano. “Son realidades que se tienen que abordar y las autoridades de estas instituciones tienen que preocuparse de eso también”, sugirió.

Dijo que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, debe ser la primera en ponerse del lado de la ciudadanía y solicitar que se movilicen también para exigir mayor presupuesto para la institución a su cargo.

Desde la Comisión Escrache Ciudadano se lograron importantes avances e imputaciones a políticos que tenían deudas pendientes con la justicia desde hace varios años.

El primero en retroceder ante la movilización ciudadana fue José María Ibañez, quien renunció a su cargo como diputado tras una serie de escraches en su contra.

Nota relacionada: Los poderosos que pasan las fiestas en la cárcel

Otro gran caso, y que fue considerado como una victoria ciudadana fue el de el ex senador Óscar González Daher, quien actualmente está recluido en la Agrupación Especializada, junto a su hijo, imputado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.