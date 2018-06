Manifestación a favor de juramento de Nicanor

Lea también: Aceptan amparo y Nicanor podría jurar como senador activo

El presidente del Congreso, Fernando Lugo, anunció a través de la Asesoría Jurídica del Senado que hará caso omiso al amparo presentado, bajo el argumento de que tiene validez nula.

Un grupo en contra de la jura del ex mandatario también se presentó frente al Congreso. "Nosotros no queremos que estas personas juren. Tienen que ser senadores vitalicios según la Constitución, expresó Diego Correa, dirigente del Frente Guasú a la 970 AM.

Lea más: Lugo se resiste a acatar amparo y se prepara para ceremonia de juramento

Este sábado jurarán los 45 nuevos senadores, quienes también en la jornada realizarán su primera sesión para la elección de la nueva mesa directiva.

Lugo había convocado para el juramento de esta tarde a Rodoldo Friedmann y a Mirta Gusinky, no así a Horacio Cartes y a Nicanor.

Lea también: Nicanor: Si jura Mirta Gusinky, será una "usurpadora"

Queda en manos de Lugo tomar las medidas necesarias, ya que Duarte Frutos confirmó que se presentará para jurar.

De impedirse el juramento de Duarte Frutos, esta será la segunda vez que el ex mandatario no logre jurar como senador activo, ya que en el 2008 también fue electo y proclamado, pero nunca pudo jurar por el boicot de una mayoría en el Senado.