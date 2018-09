Madre de niño asesinado pide 40 años de cárcel

"Espero que se haga justicia y que le den la condena máxima. Él tiene una lista de personas a quienes, supuestamente, cuando salga de la cárcel, va a matar. En la lista está su hija que está en Buenos Aires, su ex esposa y yo, obviamente, también mis familiares", contó Mabel Benítez, en comunicación con NoticiasPy.

La mujer explicó que tenía un acuerdo con su ex pareja en la Defensoría de la Niñez, que consistía en que el hombre tenía que darle una mensualidad al menor de edad y también podía verlo los fines de semana.

"Pero el primer fin de semana que lo llevó ya lo mató", afirmó Benítez.

Recordó que, a través de mensajes de texto, González supuestamente le dijo que se olvide que tenía un hijo y que nunca más iba a verlo. Luego la llamó y le dijo que asesinaría al niño esa misma noche.

Últimas palabras que escuchó de su pequeño

Mabel contó que la última vez que habló con su hijo Jesús fue el 15 de marzo del 2015, alrededor de las 8.00.

"Jesús me saludó normal, él (su padre), desde atrás, le decía: 'Decile chau para siempre a mamá'; parece que le pegó o algo, porque la última palabra que Jesús me dijo fue llorando, se despidió de mí con un: 'Chau para siempre, mami'; y esa fue la última vez que hablé con él", recordó la madre entre lágrimas.

Posteriormente, alrededor de las 10.00 de aquel día, el hombre llamó nuevamente a su ex pareja y le dijo que supuestamente ya le mató a su hijo y, además, le habría dado los detalles de dónde encontraría el cuerpo del pequeño.

"En enero él le llevó, le secuestró nueve días y me decía que le iba a matar. Después, cuando logré sacarle la criatura, me decía que dijo nomás para torturarme, que nunca iba a hacerle daño a nuestro hijo; por eso no creía, no pensé que iba a hacer eso por su propio hijo", lamentó.

La madre dijo que con el apoyo de sus familiares, sus amigos y de Dios trata de sobrellevar la pérdida de su hijo.

"Hay días en que totalmente me decaigo, especialmente los domingos, son los peores días para mí", refirió entre suspiros y con la voz entrecortada.

Agreden a acusado

Este miércoles se realizó el segundo día de juicio oral y público que enfrenta el hombre en el Palacio de Justicia de Villa Hayes.

En el momento en que González era llevado por los policías hasta la sala de juicio oral, la madre del pequeño no pudo evitar reaccionar y lo agredió a golpes, al igual que otro familiar del niño.

"'¡Asesino, asesino, mataste a mi hijo, maldito, sos un imbécil!", fueron los gritos de la madre desconsolada, luego de ver a su ex pareja.

El caso

El 18 de marzo del 2015 fue hallado el cuerpo sin vida del pequeño Jesús, quien supuestamente fue asfixiado por su padre Julio González. El crimen se registró en Chaco'i.

A través de una conversación telefónica, el hombre supuestamente habría confesado a su ex pareja que lo mató.

También le habría dicho que el cuerpo del niño estaba en el km 43,5 –antes de llegar a Puerto Elsa–, frente a un corral donde se ordeña a las vacas, en un matorral, tapado con una toalla.

El hombre estaba prófugo de la Justicia y el 29 de abril de ese mismo año fue capturado en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) por agentes de la Interpol de la Policía Federal.

La madre del niño había denunciado a las autoridades que su ex pareja la amenazaba constantemente con matar al pequeño, pese a eso, González tuvo permiso de un juez para llevarse al menor los fines de semana.