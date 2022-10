Madre de niña abandonada promete presentarse ante Fiscalía

La fiscala Claudelina Corvalán, quien está a cargo del caso de una niña de 3 años que fue abandonada por su madre en una cancha de vóley en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, confirmó este viernes, a través de Monumental 1080 AM, que la Fiscalía ya logró contactar con la mujer.

Si bien Corvalán señaló que la comunicación no se dio directamente con ella, sino con la asistente fiscal vía WhatsApp, afirmó que la madre prometió presentarse en la sede del Ministerio Público. No obstante, aseveró que aún no cuentan con su versión, ni siquiera con su nombre oficial.

La Fiscalía informó este último jueves que se encontraba en la búsqueda del paradero de la mujer que abandonó a una niña de 3 años en el asentamiento Kuarahy Rese, del kilómetro 30 Monday, a unos 100 metros de la ruta PY02, del distrito de Minga Guazú

Sin embargo, el caso ya data del pasado lunes 17 de octubre, cuando fue rescatada por una familia que hasta el momento se encuentra al cuidado de la pequeña.

La defensora pública refirió que mediante averiguaciones en redes sociales, la señora Liz (quien cuida de la menor) pudo localizar en redes sociales cuentas con la fotografía de perfil de una mujer junto con la niña. La pequeña, al ver la imagen, respondió "mamá".

El caso se dio a la luz debido a que la titular de la Unidad de la Niñez y Adolescencia Nº 1 de Ciudad del Este solicitó autorización judicial para la publicación del caso, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con la finalidad de dar con los allegados de la menor.

El nombre de la niña se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o autores de hechos punibles.