La fiscala María Abed había pedido ratificar el fallo, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.

Los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Arnulfo Arias Maldonado y Arnaldo Fleitas Ortiz admitieron el recurso de apelación especial interpuesto por la defensa técnica de Etelvina Alcaraz Sosa, contra la sentencia del 1 de agosto del 2017, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Víctor Hugo Alfieri Duria, María Luz Martínez Vázquez y Elio Rubén Ovelar Frutos.

El Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia y dispuso la realización de un nuevo juicio oral, con un nuevo tribunal.

El caso

Según la acusación fiscal, el 17 de junio del 2011 la mujer concurrió hasta la oficina de Ramón González Daher, ubicada en la ciudad de Asunción, donde le solicitó que descuente un cheque de su cuenta personal a cambio de dinero en efectivo.

González Daher le entregó la suma de G. 10 millones y ella le entregó un cheque de pago diferido con fecha de emisión del 17 de junio del 2011 y fecha de pago 17 de octubre del 2011. El cheque fue depositado por González Daher en su cuenta corriente y el mismo fue rechazado por inhabilitado para operar en cuenta corriente.

Posteriormente, el 15 de julio de ese mismo año, la señora Etelvina fue nuevamente a la oficina de González Daher donde le hizo el mismo pedido y González Daher le entregó otros G. 10 millones y también el cheque fue rechazado por orden de no pago.

Estos mismos hechos volvieron a ocurrir en otras ocasiones, en donde González Daher entregó la suma de G. 40 millones.

En la resolución del Tribunal de Apelaciones se menciona que la defensa técnica argumentó que los cheques son copias simples y no tienen fuerza jurídica, son documentos inhábiles, no tienen la debida autenticación por el actuario, por lo tanto no pueden ser presentados como pruebas. Además, se señala que el delito de estafa no se prueba mediante testigos y tampoco se entregaron los cheques originales.

Por su parte, la fiscala María Abed mencionó que las copias autenticadas fueron ofrecidas en la acusación y se hallan agregadas al expediente judicial.

Ramón González Daher recibió una condena de 15 años por lavado de dinero, usura y declaración falsa. Su hijo Fernando González Karjallo fue condenado a 5 años en la misma causa y actualmente se encuentra veraneando en una playa.