Luego de 22 años, Paraguay confirma caso de sarampión del 2022

El doctor Guillermo Sequera, jefe de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), manifestó que debido a esta situación, las autoridades sanitarias emitieron una alerta.

Comentó que más de 40 muestras de casos sospechosos de sarampión fueron enviados a Estados Unidos y que recientemente recibieron el reporte de una de ellas, que se trata del caso positivo y data de setiembre del 2022.

“En la región tuvimos miles de casos en Brasil, centenas de casos en Argentina y ahora nosotros estamos tratando de encontrar la fuente. No hemos encontrado algún relacionamiento con un familiar. Hay un posible contacto que fue al exterior, pero la fecha no coincide. Se tomaron las medidas en setiembre por cuestiones epidemiológicas y no se diseminó en los familiares”, aseguró el director.

“De igual manera, sacamos la alerta y vamos a tomar medidas, de hecho ya se tomaron muchas de ellas”, prosiguió en otro momento.

Enfatizó que en Paraguay hace 22 años que no se registra un caso confirmado y que hay profesionales de la salud que desde el inicio de su carrera no han tenido contacto con un paciente positivo.

La doctora Marta Von Horoch, coordinadora técnica del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), también se refirió al respecto y llamó a los médicos y especialistas a estar vigilantes a los síntomas, que son similares al chikungunya, que presentó elevados casos en las últimas semanas.

“Estamos en una situación epidemiológica que va a ser confusa y un poco más ardua en la investigación, ya que estamos ante un brote de chikungunya, que también presenta la misma sintomatología de fiebre exantema (varios días), y ahí mencionar, sobre todo, para el personal de Salud, la famosa tría clásica, que son la fiebre exantema, acompañada de síntomas respiratorios y conjuntivitis. Eso hace más específica y nos debe alertar con mayor intensidad hacia un caso posible de sarampión”, dijo.

La médica señaló que la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubeola y paperas, en el 2022 llegó a un 66% de la población destinada.

Sobre este punto resaltó que en Itapúa, hay distritos de dinámicas turísticas, como Encarnación y Carmen del Paraná, hacia los que hay un especial interés, que no superan el 60% de cobertura y que hay localidades que no llegan al 50%. “Entonces, es una situación que preocupa”, expresó Von Horoch.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud decidió iniciar una campaña de inmunización del triple viral en febrero que reduzca los intervalos entre la primera y segunda dosis, que eran 12 meses y 4 años de edad. Ahora, la segunda dosis se deberá aplicar a los 18 meses del niño o la niña.

“Acortamos el intervalo con la fundamentación de lograr una mayor adherencia, poniendo en el periodo menor de 2 años. Esto estará vigente y refrendado por el ministro de Salud. A partir de febrero se implementará el programa”, mantuvo.