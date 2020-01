López Arce dice que falta de apoyo fue el detonante para dejar Dirección de Empleo

“Esto te da la muestra que si en mis vacaciones no me dejan trabajar, imaginate lo que será si continúo. Yo tengo ganas de trabajar y vamos a buscar otro lugar donde pueda hacerlo”, dijo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Si bien la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, negó la existencia de un conflicto institucional, López Arce dijo que el comunicado del viceministro, Dany Sánchez, solo reforzó su decisión de salir de la institución.

Lea más: MTESS desautoriza feria y el director del Empleo renuncia

“Yo ya pensaba dar un paso al costado y este comunicado refuerza de que no tengo que continuar”, señaló al agregar que hay "visiones" diferentes en las metodologías de trabajo en la institución.

Embed Enrique López contó que la decisión de renunciar la dio a conocer antes del 25 de diciembre, debido al nuevo enfoque de trabajo en el Ministerio.



Giuliana Garcete, coordinadora de empleos en el Alto Paraná, asumiría en su reemplazo.#AM1080 Notahttps://t.co/ZQR6qjSgrW pic.twitter.com/3IdTeFqtsP — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 14, 2020

“Independientemente de que haya personas que quieran desmeritar, se ve el fruto. Hay gente que fue ayudada y eso se ve”, sostuvo el funcionario con respecto a su labor dentro del Ministerio del Trabajo.

López Arce había presentado su renuncia el 23 de diciembre pasado y, durante la entrevista, expresó sus deseos de continuar trabajando, pero en la Gobernación de Central.

Sánchez apuntó, por su parte, que el Ministerio de Trabajo no quiere tergiversaciones en torno a ofertas laborales que se están proponiendo en estos días, ya que esta semana se está preparando una convocatoria de empleo con casi 200 plazas, más otra para Aña Cua con 400 puestos.

En redes sociales no se dejaron esperar las reacciones en torno a esta situación de parte de quienes defienden al director del Empleo y atribuyeron el conflicto a la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, quien tendría “celos”.

La misma Bacigalupo también se refirió sobre el tema a través de su cuenta de Twitter. "Aclaro que no existe ningún tipo de conflicto institucional con el funcionario Enrique López, actual director de Empleo (de vacaciones)", expresó la secretaria de Estado.

Además, dijo que el comunicado emitido por el viceministro Dany Sánchez fue realizado en forma "unilateral".