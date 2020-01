MTESS desautoriza feria y el director del Empleo renuncia

De igual manera, el viceministro de Empleo y Seguridad Social, Dany Sánchez, manifestó a Última Hora que el 23 de diciembre pasado López Arce presentó renuncia al cargo y que se encontraba de vacaciones, por lo que el contenido del tuit de ayer les sorprendió.

López Arce manifestó en su posteo que, si bien aún está de vacaciones, atendería personalmente en la Municipalidad de Fernando de la Mora a todos los ciudadanos en busca de empleo.

“Nos comunicamos con la Intendencia de Fernando, y nos comentaron ahí que interpretaron que la actividad se estaba dando en torno a lo que viene organizando el Ministerio, pero nosotros no organizamos. No podemos ser irresponsables en acompañar estas actividades. Aún no se decidió nada sobre su renuncia”, dijo el viceministro.

El funcionario destacó que se busca dar seriedad en las intermediaciones laborales, porque existen muchas mentiras en las ofertas dentro de las redes. “Comunicamos a la ciudadanía que no acompañamos tal actividad, por más de que venga de una persona con alto cargo. López Arce está renunciante y el Ministerio aún no se expidió sobre si acepta o no su renuncia”, destacó.

En redes sociales no se dejaron esperar las reacciones en torno a esta situación de parte de quienes defienden al director del Empleo y atribuyeron el conflicto a la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, quien tendría “celos”.

“Aún de vacaciones te quiero ayudar”, expresó López Arce en su tuit de ayer, lo que generó la rápida y extensa polémica en las redes y, según se entiende, fue la gota que colmó el vaso para que la cartera de Estado salga a aclarar sobre la actividad, y a no avalarla. López Arce no respondió los llamados de ÚH.

Sánchez apuntó, a su vez, que el MTESS no quiere tergiversaciones en torno a ofertas laborales que se están proponiendo en estos días, ya que esta semana se está preparando una convocatoria de empleo con casi 200 plazas, más otra para Aña Cuá con 400 puestos.