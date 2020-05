La decisión de este grupo de empresarios del sector fue unánime, sin contar aún con el visto bueno del Ministerio de Salud Pública.

Mediante el lema “encendemos el fuego”, los representantes gastronómicos manifestaron su postura de salvar y salir de la crisis en la que se vieron sumida por las restricciones ante el avance del nuevo coronavirus.

Embed Patriotas como nunca, defendiendo casi 140.000 puestos de trabajo directos e indirectos|El rubro de los Restaurantes y afines RESPETO desde el PRIMER DÍA todas las medidas del Gobierno @MaritoAbdo |Y aún así, nos ningunearon| #EncendemosElFuego el 25 de Mayo. #SalvemosEmpleos pic.twitter.com/xB89tMGs1Q — Arami O'Hara (@AramiOHara) May 22, 2020

El empresario Juan Grossi comentó a Última Hora que el paso se dio atendiendo la situación controlada de la enfermedad dentro del territorio nacional. Anunció que son aproximadamente 200 los centros gastronómicos plegados a la reapertura.

Criticó la falta del principio de igualdad a la hora de la toma de decisiones por parte del Gobierno, en alusión a otros sectores que ya fueron beneficiados durante el inicio de la cuarentena inteligente.

“El Gobierno está en una posición extremadamente prudente, pero sin poder fundamentar el origen de esa prudencia excesiva para con nosotros”, enfatizó.

Recalcó que la decisión no tiene vuelta atrás, por lo que una disposición contraria no les hará retroceder. En ese sentido, destacó que el objetivo no es pasar por encima de las normas de bioseguridad, sino reforzar y dar cumplimiento con las medidas estrictas.

La ARPY no está acoplada

La Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY) aclaró que no está acoplada a la reapertura de los negocios.

Embed

Néstor Filártiga, directivo del gremio, explicó a Última Hora que optaron por el camino del diálogo con las autoridades y adecuarse a las disposiciones vigentes.

Comentó que las propuestas para la reapertura ya fueron trabajadas y presentadas a la cartera sanitaria.

El protocolo, según refirió, fue realizado por dos especialistas contratados y en apoyo con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Trabajo.

"Hasta ahora no hay fecha oficial todavía, seguimos trabajando con ellos", comentó.