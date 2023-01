Lo que tenés que saber para iniciar la jornada

Arranca el hexagonal del Sudamericano Sub 20

La Selección Paraguaya juega por la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 ante Venezuela, desde las 17:00 horas. También se enfrentarán Brasil vs. Ecuador, desde las 19:30, y Uruguay vs. Colombia, desde las 22:00.

Cursos gratuitos de gastronomía

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) desarrollará varios cursos del área de gastronomía a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

Los cursos están dirigidos a personas que quieran aprender cuestiones básicas de cocina y también para quienes deseen desarrollar sus emprendimientos. Las clases comenzarán en la segunda quincena de febrero y los interesados pueden llamar a los teléfonos (0962) 341-740 o (0962) 341-739.

Contingencia ambiental

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), a través de la Resolución Nº 79/23, declara contingencia ambiental en todo el país para la gestión de los residuos sólidos urbanos generados en los distintos municipios y a los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección ambiental. Se realiza esta disposición ante la alerta epidemiológica por el incremento de los casos de dengue, chikungunya y zika en la región.

Legisladores en Turquía

Una comitiva encabezada por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, diputado Ángel Paniagua, y otros parlamentarios inició este lunes 30 de enero una visita a Turquía, aceptando una invitación de la Comisión Interparlamentaria Turquía-Paraguay. La delegación se encuentra en Estambul y durante la semana los paraguayos mantendrán reuniones con autoridades del Congreso de la República de Turquía, el Parlatino, y otras autoridades, además de académicos y empresarios interesados en conocer las posibilidades que ofrece el Paraguay a los inversionistas extranjeros.

Todos por Thaís

La madre de la pequeña Thaís, quien padece cáncer de ojo, hace una vez más un llamado a la solidaridad de las personas para conseguir el dinero suficiente para el tratamiento de cuatro meses de su pequeña, en el Hospital GRAACC en São Paulo, Brasil, donde ahora se encuentran. La suma requerida es de 24.000 reales, equivalentes a unos G. 35 millones. Clic

Ciclo de cine

Cine de Verano se titula el nuevo ciclo del séptimo arte que propone el Centro Cultural Juan de Salazar (Herrera casi Tacuary, @juandesalazarpy) con acceso gratuito. El ciclo comienza mañana, a las 19:00, con Las herederas de Marcelo Martinessi. Sigue con Apenas el Sol, de Arami Ullón, luego se proyectará Matar a un muerto, de Hugo Giménez, y finalmente La redención, de Herib Godoy.