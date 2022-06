Lo que tenés que saber para empezar tu jornada

Albergues habilitados ante el frío

La Pastoral Social habilitó desde la noche de este jueves un albergue destinado exclusivamente a los indígenas, el cual está ubicado frente a la parroquia San Roque, entre Tacuary y Mariscal López, de Asunción.

Asimismo, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Municipalidad de San Lorenzo habilitan desde este viernes el Centro de Atención Mitã Róga, ubicado sobre la calle Julia Miranda Cueto de Estigarribia entre Coronel Romero y España, en el centro de San Lorenzo, Departamento Central.

Por su parte, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) mantiene activado su Operativo Invierno, mediante el cual dan protección en un albergue a personas en situación de calle de Asunción y el área metropolitana. Para reportar sobre la presencia de personas que requieran refugio, está habilitado el número (021) 440 997/8 o se puede contactar al *911 de la Policía Nacional.

Continúa la feria del libro

La Feria Internacional del Libro de Asunción sigue abierta al público este viernes hasta el domingo 5 de junio próximo, de 9:00 a 21:00, en el Centro de Convenciones Mariscal, ubicado sobre J. Eulogio Estigarribia y Roque González, en Villa Morra de Asunción. El acceso es libre y gratuito.

Puestos de librerías nacionales brindan tomos de editoriales y autores variados para los visitantes, además de ofrecer importantes descuentos en libros. La feria cuenta con una agenda de lanzamientos y otros actos en torno a la promoción de la lectura.

Cortes de luz por trabajos programados

La ANDE anunció que se registrarán cortes de luz en varias zonas, debido a trabajos programados. Los barrios afectados serían San Vicente, Villa Aurelia, Vista Alegre y Mburucuyá de Asunción; Santa Rosa y Mariscal López de Lambaré; barrio Pa'i Ñu de Ñemby; Salado de Limpio; Compañía Maka'i de Luque; Rosedal de Villa Elisa; Pindoty de Nueva Italia, y el barrio Santa Inés de Presidente Franco, en Alto Paraná. Ver horarios.

Prosigue campaña de vacunación

El Ministerio de Salud continúa con su campaña de vacunación contra la influenza y el Covid-19 a nivel país. Las vacunas anti-Covid se aplican a niños, adolescentes, embarazadas, jóvenes y adultos en general desde los 5 años en adelante para la primera y segunda dosis, así como para la de refuerzo. Las dosis son de las plataformas Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V, CoronaVac y Sinopharm. La lista de los centros de vacunación del país se puede consultar en vacunate.gov.py.

Partidos internacionales de la jornada

La fecha 1 de la Liga de las Naciones de Europa se disputa este viernes desde las 14:45 de nuestro país, con los siguientes juegos destacados: Francia vs. Dinamarca, Bélgica vs. Países Bajos y Croacia vs. Austria.